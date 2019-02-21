{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банк России в 2018 году выявил 223 сайта "черных" форекс-дилеров

Зампред Центробанка Владимир Чистюхин также отметил, что если доменное имя сайта нелегального форекс-дилера зарегистрировано в России, то ЦБ может инициировать его блокировку

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банк России в 2018 году выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, сообщил в интервью ТАСС зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

На эту тему
Зампред ЦБ: рынок форекс должен быть доступен только квалифицированным инвесторам

"В 2018 году мы выявили 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, за два года - 352. Мы работаем с тем, что становится известно ЦБ - жалобы, информация в прессе, сведения от других участников рынка. Но мы не видим всю нелегальную картинку целиком, это область, закрытая от точного анализа", - сказал он.

Чистюхин отметил, что если доменное имя сайта нелегального форекс-дилера зарегистрировано в Российской Федерации, ЦБ может инициировать его блокировку. "Но, как правило, это довольно длительная процедура, блокировка производится по решению суда, да и большинство нелегальных сайтов размещены в зарубежных доменах. В настоящее время готовится проект федерального закона, он уже прошел первое чтение, который позволит Роскомндазору блокировать сайты по нашему обращению во внесудебном порядке. Это ускорит процедуру в разы", - сказал представитель ЦБ.

По его словам, сейчас проблема нелегальных форекс-дилеров не очень велика, но помощь ЦБ клиентам таких компаний затруднена, так как регулятор может принимать меры только в отношении поднадзорных организаций. На иностранные компании могут оказать влияние только иностранные регуляторы, добавил Чистюхин.

На эту тему
Чистка форекса. Почему ЦБ сократил число крупных дилеров

27 декабря ЦБ сообщил об аннулировании с 27 января лицензий пяти крупнейших российских форекс-дилеров - "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп".

Деятельность этих компаний сводилась к агрессивной рекламе и выводу российских клиентов в иностранные юрисдикции, объяснил свое решение регулятор. Общий объем обязательств лишенных лицензий форекс-дилеров перед 2 тыс. клиентов составлял 33 млн рублей, сообщил Чистюхин (ранее в ЦБ называли цифру около 35 млн руб., это около 3,7% всех средств российских граждан у лицензированных форекс-дилеров).

В списке после аннулирования лицензии у пяти крупнейших игроков осталось четыре компании: "Альфа-форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ форекс" и "Финам форекс". У них в общей сложности 4 тыс. клиентов, сообщали ранее в ЦБ.

Теги
Россия
Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
Источник: СК предъявил обвинение основателю фонда Baring Vostok
Майкла Калви обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
Читать полностью