Банк России в 2018 году выявил 223 сайта "черных" форекс-дилеров

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банк России в 2018 году выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, сообщил в интервью ТАСС зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"В 2018 году мы выявили 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, за два года - 352. Мы работаем с тем, что становится известно ЦБ - жалобы, информация в прессе, сведения от других участников рынка. Но мы не видим всю нелегальную картинку целиком, это область, закрытая от точного анализа", - сказал он.
Чистюхин отметил, что если доменное имя сайта нелегального форекс-дилера зарегистрировано в Российской Федерации, ЦБ может инициировать его блокировку. "Но, как правило, это довольно длительная процедура, блокировка производится по решению суда, да и большинство нелегальных сайтов размещены в зарубежных доменах. В настоящее время готовится проект федерального закона, он уже прошел первое чтение, который позволит Роскомндазору блокировать сайты по нашему обращению во внесудебном порядке. Это ускорит процедуру в разы", - сказал представитель ЦБ.
По его словам, сейчас проблема нелегальных форекс-дилеров не очень велика, но помощь ЦБ клиентам таких компаний затруднена, так как регулятор может принимать меры только в отношении поднадзорных организаций. На иностранные компании могут оказать влияние только иностранные регуляторы, добавил Чистюхин.
27 декабря ЦБ сообщил об аннулировании с 27 января лицензий пяти крупнейших российских форекс-дилеров - "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп".
Деятельность этих компаний сводилась к агрессивной рекламе и выводу российских клиентов в иностранные юрисдикции, объяснил свое решение регулятор. Общий объем обязательств лишенных лицензий форекс-дилеров перед 2 тыс. клиентов составлял 33 млн рублей, сообщил Чистюхин (ранее в ЦБ называли цифру около 35 млн руб., это около 3,7% всех средств российских граждан у лицензированных форекс-дилеров).
В списке после аннулирования лицензии у пяти крупнейших игроков осталось четыре компании: "Альфа-форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ форекс" и "Финам форекс". У них в общей сложности 4 тыс. клиентов, сообщали ранее в ЦБ.