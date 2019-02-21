Банк России в 2018 году выявил 223 сайта "черных" форекс-дилеров

"В 2018 году мы выявили 223 сайта нелегальных форекс-дилеров, за два года - 352. Мы работаем с тем, что становится известно ЦБ - жалобы, информация в прессе, сведения от других участников рынка. Но мы не видим всю нелегальную картинку целиком, это область, закрытая от точного анализа", - сказал он.

Чистюхин отметил, что если доменное имя сайта нелегального форекс-дилера зарегистрировано в Российской Федерации, ЦБ может инициировать его блокировку. "Но, как правило, это довольно длительная процедура, блокировка производится по решению суда, да и большинство нелегальных сайтов размещены в зарубежных доменах. В настоящее время готовится проект федерального закона, он уже прошел первое чтение, который позволит Роскомндазору блокировать сайты по нашему обращению во внесудебном порядке. Это ускорит процедуру в разы", - сказал представитель ЦБ.

По его словам, сейчас проблема нелегальных форекс-дилеров не очень велика, но помощь ЦБ клиентам таких компаний затруднена, так как регулятор может принимать меры только в отношении поднадзорных организаций. На иностранные компании могут оказать влияние только иностранные регуляторы, добавил Чистюхин.