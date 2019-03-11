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Санкции в отношении России
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Подпавший под санкции США "Еврофинанс Моснарбанк" работает в обычном режиме

В организации намерены продолжить выполнять свои обязательства перед клиентами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Еврофинанс Моснарбанк", включенный в понедельник США в санкционный список, продолжает работать в обычном режиме, выполняет все обязательства перед клиентами, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"В связи с информацией о введении США санкций в отношении АО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" сообщаем, что банк продолжает работу в стабильном режиме. Банк выполняет и будет безусловно выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме", - отметили в пресс-службе.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении банка "Еврофинанс Моснарбанк" в связи с ситуацией в Венесуэле. В ведомстве подчеркнули, что США предпримут действия в отношении иностранных финансовых учреждений, которые поддерживают режим президента Николаса Мадуро и способствуют экономическому краху и гуманитарному кризису, от которых страдает народ Венесуэлы.

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"Еврофинанс Моснарбанк" находится на 96 месте среди российских банков по размеру активов и является российско-венесуэльским совместным банком, действующим в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Боливарианской Республики Венесуэла об учреждении российско-венесуэльского банка. Россия и Венесуэла договорились о создании банка развития на базе "Еврофинанс Моснарбанка" для финансирования совместных проектов в 2009 года.

Акционерами кредитной организации являются венесуэльский фонд национального развития Fonden S.A (49,99%), Газпромбанк и его дочерняя компания "Новфинтех" (25% + 1 акция), ВТБ и его зарубежные "дочки" - ITC Consultants и VTBBank (25% + 1 акция). Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявлял, что ВТБ рассматривает выход из капитала банка, идет поиск покупателя.

Теги
Мадуро, НиколасСШАРоссияСанкции в отношении РоссииКостин, Андрей Леонидович
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