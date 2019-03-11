Подпавший под санкции США "Еврофинанс Моснарбанк" работает в обычном режиме

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Еврофинанс Моснарбанк", включенный в понедельник США в санкционный список, продолжает работать в обычном режиме, выполняет все обязательства перед клиентами, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"В связи с информацией о введении США санкций в отношении АО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" сообщаем, что банк продолжает работу в стабильном режиме. Банк выполняет и будет безусловно выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме", - отметили в пресс-службе.

Ранее минфин США ввел санкции в отношении банка "Еврофинанс Моснарбанк" в связи с ситуацией в Венесуэле. В ведомстве подчеркнули, что США предпримут действия в отношении иностранных финансовых учреждений, которые поддерживают режим президента Николаса Мадуро и способствуют экономическому краху и гуманитарному кризису, от которых страдает народ Венесуэлы.