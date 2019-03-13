Часы ожиданий и проверки. Международный аэропорт Каракаса восстанавливает свою работу

КАРАКАС, 13 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом пытается в среду наладить отправку пассажиров, нарушенную затяжным энергетическим коллапсом в стране.
После того как там опять появилось электричество, ситуация с пассажиропотоком начала улучшаться, заработали кондиционеры, онлайн-табло и маленькие кафе. Однако улететь из Каракаса получается пока не у всех. Это удается только тем, у кого есть билеты.
Пассажиров отмененных в предыдущие дни рейсов регистрируют в порядке живой очереди вручную, так как работа компьютеров еще не налажена, и многим приходится вновь слышать: приходите завтра или через два дня.
Приезжать в аэропорт в эти дни нужно за семь-шесть часов до вылета. Стойки открыты, представители авиакомпаний время от времени объявляют, что воздушное судно на тот или иной рейс будет предоставлено. За этим следуют аплодисменты, причем подхватывают их абсолютно все находящиеся в терминале.
Очереди на регистрацию
Самыми популярными направлениями являются Мадрид, Париж, Стамбул, Богота и Майами. Людей у стоек становится все больше и больше, подходят и те, кому не посчастливилось улететь еще несколько дней назад, и те, кто купил билет на текущую дату. Последним при этом отдается приоритет.
Итог бывает неутешителен: после семи часов в очереди пассажиры, не улетевшие, к примеру, в субботу, вновь оказываются ни с чем. Некоторые отчаявшиеся пытаются подойти к стойке без очереди, но это жестко пресекается сотрудниками аэропорта. В терминалах можно увидеть весь спектр эмоций: кто-то плачет, кто-то ругается на представителей авиакомпаний, кто-то тяжело вздыхает и спешно ищет другую возможность улететь, а самые везучие пассажиры даже принимаются танцевать с заветным посадочным в руках.
Досмотрено дважды
Получив посадочный талон, пассажир отправляется на досмотр багажа, который проходит особо тщательно. В очереди приходится простоять еще примерно сорок минут. У большинства путешественников даже после прохождения рамки представители службы безопасности аэропорта вскрывают чемоданы.
Все вещи выкладываются на стол, проверяется подкладка сумки, ручки багажа простукиваются на предмет провоза запрещенных веществ. Пачки кофе, которые чаще всего везут из Венесуэлы в качестве сувенира, специальные службы обязательно проверяют на запах.
Паспортный контроль проходит быстрее. И уже перед выходом на посадку, когда кажется, что все ожидания позади, пассажиров отправляют на повторный досмотр, еще более тщательный. Мужчин и женщин делят на два потока. Проверяющие соответствующего пола прощупывают все возможные потайные карманы одежды. Затем снова рамка. После этого у многих опять вскрывают сумки. Второй досмотр может затянуться на час. Из чемоданов вынимают пакет за пакетом, досматривается каждый маленький флакон, каждая шоколадная конфета, каждый ремень, тапок и носок. И только после этого людей начинают пускать на борт.
Смех и возмущение на борту
Уже на борту самолета пассажиры снова ждут - теперь разрешения на взлет. Процедура занимает до двух часов. Однако все заканчивается благополучно, и воздушное судно отправляется по заданному маршруту.
Корреспондент ТАСС стал свидетелем забавной ситуации, которая явилась логическим последствием ста часов, проведенных людьми в Венесуэле без света и воды. Когда во время полета для комфортного сна пассажиров в салоне отключили основное освещение, отовсюду послышались возгласы негодования, ставшего таким привычным за последние дни в условиях перебоев с электричеством. За этим, однако, сразу же последовали всеобщий смех и шутки.