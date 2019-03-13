Часы ожиданий и проверки. Международный аэропорт Каракаса восстанавливает свою работу

После того как там опять появилось электричество, ситуация с пассажиропотоком начала улучшаться, заработали кондиционеры, онлайн-табло и маленькие кафе. Однако улететь из Каракаса получается пока не у всех. Это удается только тем, у кого есть билеты.

Пассажиров отмененных в предыдущие дни рейсов регистрируют в порядке живой очереди вручную, так как работа компьютеров еще не налажена, и многим приходится вновь слышать: приходите завтра или через два дня.

Приезжать в аэропорт в эти дни нужно за семь-шесть часов до вылета. Стойки открыты, представители авиакомпаний время от времени объявляют, что воздушное судно на тот или иной рейс будет предоставлено. За этим следуют аплодисменты, причем подхватывают их абсолютно все находящиеся в терминале.

Очереди на регистрацию

Самыми популярными направлениями являются Мадрид, Париж, Стамбул, Богота и Майами. Людей у стоек становится все больше и больше, подходят и те, кому не посчастливилось улететь еще несколько дней назад, и те, кто купил билет на текущую дату. Последним при этом отдается приоритет.

Итог бывает неутешителен: после семи часов в очереди пассажиры, не улетевшие, к примеру, в субботу, вновь оказываются ни с чем. Некоторые отчаявшиеся пытаются подойти к стойке без очереди, но это жестко пресекается сотрудниками аэропорта. В терминалах можно увидеть весь спектр эмоций: кто-то плачет, кто-то ругается на представителей авиакомпаний, кто-то тяжело вздыхает и спешно ищет другую возможность улететь, а самые везучие пассажиры даже принимаются танцевать с заветным посадочным в руках.

Досмотрено дважды

Получив посадочный талон, пассажир отправляется на досмотр багажа, который проходит особо тщательно. В очереди приходится простоять еще примерно сорок минут. У большинства путешественников даже после прохождения рамки представители службы безопасности аэропорта вскрывают чемоданы.