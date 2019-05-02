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Ситуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
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Минэнерго РФ: реализация мер по нормализации качества российской нефти идет по графику

Ранее концерн "Белнефтехим" сообщил, что 2 мая соответствующая стандарту нефть поступила на границу Белоруссии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Реализация мер по нормализации качества российской нефти в направлении Белоруссии идет по графику, в четверг чистая нефть поступила на территорию республики, сообщили журналистам в Минэнерго России.

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"С учетом данного факта, поступление кондиционной нефти на ОАО "Мозырский НПЗ", как и было запланировано, ожидается ориентировочно 4 мая, в то время как нормализация качественных характеристик нефти в порте Усть-Луга ожидается до 7 мая 2019 года", - говорится в заявлении министерства, распространенном в четверг. Нормализация качественных показателей в магистральном нефтепроводе "Дружба" идет по графику, отметили в Минэнерго.

Ранее в четверг в пресс-службе концерна "Белнефтехим" сообщили, что, по информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 2 мая в 12:40 мск нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Белоруссии.

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БелоруссияРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти в Белоруссию
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