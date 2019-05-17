Страховой рынок Lloyd's поднял риск судоходства в Персидском заливе

ТАСС, 17 мая. Лондонский страховой рынок Lloyd's объявил об увеличении риска судоходству в водах Персидского залива близ берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Омана после саботажа против нефтеналивных танкеров в эмиратской экономической зоне. Такое решение принял Объединенный военный комитет страховой биржи Lloyd's, составляющий список опасных для навигации районов мира, который влияет на величину премии по страховке судов, передает в пятницу агентство Reuters.

"Ситуация будет держаться под пристальным наблюдением", - говорится в заявлении комитета.

Объединенный военный комитет Lloyd's собирается каждый квартал для определения районов мира, где существует повышенный риск военных действий, террористических актов и иных угроз для судоходства.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Власти страны начали расследование инцидента. В заявлении подчеркивалось, что судоходство и работа портов нарушены не были, однако не указывалось, кто может стоять за произошедшим. Атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированный в эмиратах танкер A. Michel.

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.