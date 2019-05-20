Источник: глава "Белнефтехима" обсуждает в Минэнерго России вопросы поставок нефти

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в понедельник проводит переговоры в Министерстве энергетики России в Москве по вопросам поставки нефти в Белоруссию и возобновления транзита российского сырья по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщил ТАСС источник в нефтехимической отрасли республики.

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"Глава концерна сегодня встречается с представителями Минэнерго России. Также в переговорах участвует посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко", - отметил источник.

Как стало известно ранее, 19 апреля концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. "Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановил транзит "грязной" российской нефти в Европу. Оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко 19 мая сообщил, что Минск согласовал проект дорожной карты с Россией по урегулированию ситуации с поставками нефти и приступил к его реализации.