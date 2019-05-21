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Разрыв бизнес-контактов Google и Huawei

Основатель Huawei заявил, что действия США не повлияют на программу развития сетей 5G

Жэнь Чжэнфэй считает, что Вашингтон недооценивает потенциал компании

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Действия США в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei не повлияют на ее программу развития технологий связи 5G . Как заявил во вторник основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй, Соединенные Штаты явно недооценивают потенциал китайского производителя.

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"Нынешняя политика Соединенных Штатов явно недооценивает нашу силу", - сказал Жэнь Чжэнфэй, его слова приводит Центральное телевидение Китая. "Программа развития сетей 5G Huawei абсолютно не пострадала. Говоря о технологиях 5G, в течение двух-трех ближайших лет никто не способен догнать Huawei", - подчеркнул он.

В минувшее воскресенье стало известно, что американская корпорация Google приостановила бизнес-контакты с Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список. На практике такой шаг означает, что китайская компания лишится доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые находятся в открытом доступе.

В понедельник Министерство торговли США выдало Huawei 90-дневную временную генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Это положение действует с 20 мая 2019 года по 19 августа 2019 года.

15 мая президент Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Минторг принял решение внести китайскую компанию и связанных с ней юридических лиц в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

Теги
СШАКитайРазрыв бизнес-контактов Google и Huawei
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