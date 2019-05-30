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Российские депутаты отметили нацеленность Ирландии на торговое сотрудничество с РФ

Координатор депутатской группы по связям с парламентом Ирландии Антон Морозов рассказал, что атмосфера переговоров была теплой и дружеской

ДУБЛИН, 30 мая. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Делегация Госдумы, завершившая в четверг трехдневную рабочую поездку в Дублин, отметила нацеленность Ирландии на развитие торгово-экономического сотрудничества с Россией. Об этом сообщил ТАСС координатор депутатской группы по связям с парламентом Ирландии Антон Морозов (ЛДПР).

"Мы отмечаем очень высокий уровень приема - нас встретили первые лица государства, атмосфера была очень теплой и дружеской. Несмотря на то, что между Евросоюзом и Россией имеются разногласия, сохраняется санкционная политика, мы видим, что Ирландия настроена на полноценное торгово-экономическое сотрудничество с РФ", - сказал парламентарий. "В контексте предстоящего выхода Великобритании из ЕС ирландцам нужно диверсифицировать внешнеэкономические связи и ориентироваться в том числе на Восток, включая Россию. Поэтому важно развивать все механизмы взаимодействия, включая межпарламентские", - добавил Морозов.

Группа по связям между двумя странами существует в Госдуме лишь около двух лет. Однако двустороннее взаимодействие, по словам Морозова, "очень динамичное и позитивное". "Мы принимали весной в Москве ирландскую делегацию, были очень важные переговоры. Наш ответный визит тоже продемонстрировал, что точек соприкосновений очень много", - отметил парламентарий.

Делегацию принял вице-премьер и глава МИД Ирландии Саймон Коувени, госминистр по делам торговли и деловой активности Пэт Брин, председатель сената Дэнис О'Донован, спикер нижней палаты парламента Шон О'Форил, состоялись встречи с представителями ряда парламентских комитетов. Российская делегация посетила Глобальный инновационный технологический центр "Керри Групп" в г. Нейс (графство Килдэр).

Морозов уточнил, что ирландцы четко обозначили направления сотрудничества, которые хотели бы развивать с Россией: "Это энергетический сектор, сельское хозяйство, экспорт продуктов питания на российский рынок". "Ирландия производит в десять раз больше продуктов, чем способна потребить, соответственно, страна нуждается в рынках сбыта", - сказал депутат, отметив прежде всего заинтересованность острова продавать в РФ свою говядину.

"Взаимовыгодным было бы развитие межвузовского и научного сотрудничества", - продолжил глава думской делегации. - В России много молодых ребят, которые могут успешно работать в IT-секторе, реализовывать совместные проекты с Ирландией". "Мы договорились также с ирландскими партнерами о развитии межрегиональных связей. Они высказали большой интерес к посещению российских регионов в ходе последующих парламентских обменов. Ирландия прекрасно знает, что здесь у нас большой потенциал", - отметил Морозов.

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ИрландияРоссияМорозов, Антон Юрьевич
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