Следствие пока не ответило на запрос Калви о возможности участия в ПМЭФ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следствие пока не ответило на запрос находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви о возможности участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат Калви Дмитрий Клеточкин.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Следствие пока не дало ответ на наш запрос о предоставлении возможности Калви принять участие в ПМЭФ", - сказал он.

Адвокат уточнил, что процессуальные сроки получения ответа пока не истекли.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Ранее в Кремле заявили, что хотели бы, чтобы американский инвестор Майкл Калви, находящийся сейчас под домашним арестом, принял участие в ПМЭФ, однако пока ситуация складывается иначе. На минувшей неделе сообщалось, что адвокаты Калви обратились в Следственный комитет с ходатайством о разрешении их клиенту принять участие в ПМЭФ.