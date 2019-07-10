Стоимость строительства нового магистрального въезда в Краснодар составит 22,6 млрд рублей

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Ориентировочная стоимость строительства нового магистрального въезда в Краснодар, связывающего его центральную часть с крупным строящимся микрорайоном и медицинскими объектами, составит 22,6 млрд рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский на круглом столе по реализации проекта.

"Общая протяженность транспортного коридора составляет около 36 км. Ориентировочная стоимость - 22 миллиарда 600 миллионов рублей", - сказал Вороновский.

Он пояснил, что транспортный коридор будут строить вдоль железной дороги для того, чтобы не сносить постройки, а также снизить воздействие выхлопных газов на окружающую среду. Строительство будет вестись в восемь этапов на четырех участках дорог местного значения и таком же количестве участок дорог регионального значения.

Ход строительства

Первый этап предусматривает строительство транспортной развязки на пересечении улиц Володарского и Тихорецкой с путепроводом через железную дорогу. Этот участок станет альтернативой улице Северной для транспортного сообщения с центральной частью города. Здесь будет оборудован четырехполосный путепровод длиной 328 м, общая протяженность новой дороги составит 1,35 км.

На следующем этапе реконструируют транспортную развязку на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Тихорецкой. Эта дорога ведет к стадиону ФК "Краснодар". "На существующей кольцевой развязке образуются системные транспортные заторы. В рамках реконструкции, без строительства дополнительных искусственных сооружений, планируется максимально использовать существующий путепровод через железную дорогу для пропуска автомобильного движения под путепроводом", - пояснил Вороновский.

Далее расширят двухполосный участок улицы Тихорецкой до четырех полос, чтобы обеспечить по этому направлению полноценный магистральный въезд в город. Затем будет построен восточный подъезд к Краснодару от автомобильной дороги М-4 "Дон". Он обеспечит транспортную доступность поселка Лорис и жилого района Новознаменский, где строится крупный медицинский кластер. Здесь оборудуют более восьми километров дорог, новую развязку и путепровод через железную дорогу. На оставшихся этапах будет построено еще более 21 км дорог и различных сооружений.

Ранее сообщалось, что строительство восточного подъезда к городу, которое планируют завершить к 2025 году, будет вестись за счет государственных программ как регионального, так и федерального уровней. Он не только обеспечит транспортную доступность нового микрорайона в поселке Новознаменском под Краснодаром, но и станет альтернативным транспортным коридором при движении к центральным улицам города: улице Северной и Володарского, а также к стадиону ФК "Краснодар", снизит заторы в этих районах.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, пробки иногда достигают 9-10 баллов.