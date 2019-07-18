Россельхознадзор намерен обратиться в органы из-за нарушений выдачи ветсертификатов Кубани

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор планирует обратиться в правоохранительные органы из-за нарушений в оформлении ветеринарных сертификатов в Краснодарском крае, в том числе выдаче документов на просроченную продукцию и продукцию неизвестного происхождения. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Основной причиной допущенных нарушений может являться наличие коррупционной составляющей. В этой связи Россельхознадзор намерен обратиться в правоохранительные органы", - сказала она.

Как отметили в Россельхознадзоре, мониторинговой группой Южного межрегионального управления проведен анализ информации, поступившей в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с начала июня 2019 года. В ходе проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения правил оформления электронных ветеринарно-сопроводительных документов (эВСД) на животноводческую продукцию, которые допускаются сотрудниками департамента ветеринарии Краснодарского края.

В частности, речь идет о работе девяти государственных ветеринарных врачей, выписывающих документы на продукцию четырех краснодарских предприятий, которые оформляли и гасили ветсертифкаты на просроченную продукцию, формировали производственные сертификаты, увеличивающих сроки годности просроченной продукции, а также формировали производственные сертификаты без внесения сведений о сырье, из которого она произведена.

Таким образом, четыре краснодарских предприятия направили на реализацию 13 т замороженной говядины, 18 т мяса птицы, 21 т свинины и свиного шпика, 1,5 т рыбной продукции с истекшими и впоследствии измененными сроками годности. Два предприятия изготовили в общей сложности 1,8 т рыбной продукции без указания используемого сырья. На одном предприятии из одного вида рыбы выработана продукция другого вида рыбы. "Перечисленные факты свидетельствуют об отсутствии контроля за оформлением эВСД уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов и попустительском отношении к обеспечению безопасности продукции, реализуемой на территории субъекта, со стороны департамента ветеринарии Краснодарского края", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее Россельхознадзор сообщал о том, что обеспокоен неэффективной работой органов управления ветеринарии Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев, полагая, что это может иметь последствия как для отрасли, так и для здоровья людей. Затем в ведомстве сообщили о том, что отмечают рост нарушений в выдаче ветсертификатов в Петербурге и области.