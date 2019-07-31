Медведев 2 августа обсудит в Сахалинской области центры роста экономики ДФО

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1-2 августа совершит поездку в Сахалинскую область, где обсудит развитие центров экономического роста Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"2 августа в Сахалинской области Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона", - говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что в регион премьер прибудет уже 1 августа и проведет в этот день в Южно-Сахалинске встречу с врио главы области Валерием Лимаренко. Перед этим Медведев побывает в Чите, где в четверг проведет совещание по вопросу развития Забайкальского края, осмотрит ряд социальных объектов города и встретится с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

В среду по пути на Дальний Восток премьер совершил остановку в Красноярске, где провел совещание о ситуации с лесными пожарами в Сибири. По его словам, в Чите он также намерен обсудить, как обстоят дела с пожарами на Дальнем Востоке.

В мероприятиях, которые Медведев проведет в эти дни в ДФО, примут участие вице-премьеры Константин Чуйченко и Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и главы регионов округа.