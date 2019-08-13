Российский рынок укрепился на фоне позитивных новостей по "торговым войнам"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский рынок во второй половине дня продемонстрировал небольшое укрепление на фоне позитивных новостей, связанных с торговыми воинами США и КНР. Индекс РТС увеличился на 0,29%, до 1297,85 пункта, индекс Мосбиржи снизился на 0,36% - до 2680,12 пункта, отыграв только потери первой половины дня, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:10 мск снизился на 0,61%, до 65,008 рубля, курс евро уменьшился на 0,89%, до 72,698 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 5% - до $61,35 за баррель.

Рост на площадках был вызван новостями о том, что до конца августа между представителями США и Китая могут пройти телефонные переговоры. Также прошла информация о решении, что введение пошлин на китайские товары может быть отложено с 1 сентября на 15 декабря и что на некоторые товары пошлины введены не будут, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Более подробная информация должна появится позднее, но этого хватило для активизации покупок по широкому спектру активов. Что же касается российского рынка, то ему поддержки извне хватило лишь на то, чтобы отыграть большую часть потерь, понесенных в первой половине торгов, добавил он.

Рынок остается под давлением

Давление негативной информации о напряженности в торговых отношениях между США и КНР, протестах в Гонконге, а также рисках, связанных с экономическим сепаратизмом в Европе, остается актуальным, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Однако завтра в компании представляют возможным повышение индекса Мосбиржи. По прогнозам ИК "Фридом Финанс", целевой уровень закрытия торгов среды составляет 2685-2705 пунктов по индексу Мосбиржи и 64,95-65,15 по валютной паре доллар/рубль.

В "БКС Премьер" полагают, что в среду российский рынок окажется под воздействием разнонаправленных сигналов со стороны внешней конъюнктуры. "С одной стороны, внезапный позитив в виде отсрочки Вашингтоном до 15 декабря введения 10% пошлин на определенный список китайских товаров запустил волну покупок риска, которая, по нашему мнению, распространится и на завтрашний день. С другой стороны, инвесторы продолжают внимательно наблюдать за развитием кризиса в Аргентине, который потенциально может угрожать развитием каскадных распродаж активов по всему сегменту развивающихся рынков", - говорит финансовый аналитик компании Сергей Дейнека.

Он добавил, что завтра настроения может скорректировать статистика по объему промышленного производства Китая в июле, а также первые данные по ВВП за второй квартал 2019 года и промышленному производству в Евросоюзе. По оценкам "БКС Премьер", движение индекса Мосбиржи в среду сложится в диапазоне 2690-2715 пунктов, курс рубля - в зоне 65-65,30.

В Промсвязьбанке полагают, что в валютной секции в текущей ситуации можно ожидать полноценных попыток доллара пробить поддержку на отметке 65 рублей. "В случае отступления пары USD/RUB под этот уровень, может начаться волна закрытия спекулятивных длинных позиций в долларе по "стопам". Это поспособствует коррекционному снижению доллара, целью которого может выступить поддержка на уровне 64 рубля", - пояснил Богдан Зварич.