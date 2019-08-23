Нужен ли вам планшет в 2019 году? Чтобы понять, протестировали новый Samsung Galaxy Tab S6

Наш редактор Анастасия Степанова проделала с планшетом все, что любят делать пользователи, выяснила, кому он нужен, и нашла гиперлокальную соцсеть для успешных художников

В начале 2010-х эксперты уверяли, что планшеты "убьют" или как минимум серьезно подвинут ноутбуки, как некогда вторые вытеснили персональные компьютеры. Например, в последнем квартале 2013 года продажи планшетов рекордно выросли на 75,3%. В то время подобный гаджет для многих был желанным подарком на Новый год. Но в следующие пару лет стало понятно, что аналитики ошибались — планшеты продаются все хуже и хуже. Во втором квартале 2019 года рынок просел на 5%, по данным IDC. Лидеры среди производителей с начала эры планшетов не меняются — это Apple и Samsung. Каждый год они представляют новинки с улучшенными функциями и дизайном. 23 августа открывается предзаказ на Samsung Galaxy Tab S6. В течение недели я проделала с этим планшетом все, что, как мне кажется, обычно делают пользователи, чтобы понять, нужен ли вам сегодня такой девайс. Насколько обновилась "таблетка"? И сильно ли меняются планшеты? Если посмотреть на то, что происходит со смартфонами производителей, которые выпускают и планшеты, то можно увидеть тренд — в последние пару лет нет революции. Экраны становятся побольше, поярче, аккумуляторы помощнее, делать фотографии помогают нейросети, но кардинально пользовательский опыт не меняется. Смартфоны уже достаточно хороши, причем не только супернавороченные. Вот и с планшетами примерно то же самое. Им добавляют мощность, яркость, прикольные "фишечки", но опять же — это не прорыв.

На эту тему Samsung представил Galaxy Note 10. Первые впечатления от новинок в деле

Планшет Galaxy Tab S6 корректнее сравнивать не с ближайшим предшественником — весенним Galaxy Tab S5е, а с прошлогодним Galaxy Tab S4. "Шестерка" и "четверка" позиционируются как планшеты для работы — такой девайс вы можете, по задумке, взять в командировку вместо ноутбука. А "пятерка" — скорее гаджет для развлечений, она уступает по мощности, функциональности, ну и подешевле, чем эти флагманы. В Galaxy Tab S6 стилус идет в комплекте, а к прошлым новинкам нужно было покупать его отдельно. Он стал умнее — теперь с его помощью можно перелистывать слайды, не касаясь экрана. Обещается, что "перо" работает 10 часов, если подзаряжать его вместе с планшетом всего 10 минут. Хотя вы, вероятно, по старой привычке просто ставите гаджеты на зарядку ночью. Еще в новом планшете рукописные записи (все, что вы пишете стилусом) можно преобразовывать в цифровой текст и экспортировать, например, в Word.

У нового таба двойная камера (13+5 Мп) с широкоугольным объективом и нейронным модулем для улучшения качества снимков. Делать селфи на планшет — так себе идея, на мой вкус, но эта нейронка, которую мы уже знаем по смартфонам Samsung, действительно занятная. Программа может посоветовать вам переместиться вправо-влево для более удачного ракурса. Размер планшета не поменялся — 10,5 дюйма, Samsung, как и Apple, в последние годы выпускает в нем флагманские "таблетки". Еще в "шестерке" в экран встроен сканер отпечатков пальцев. Новинки подороже многих ноутбуков и большинства планшетов. Цена Wi-Fi-версии таба — 52 990 рублей, LTE — 59 990 рублей. Ну что, подумаем, стоит ли потратиться на этот планшет (или любой другой). Попробуем поработать... Своего планшета у меня не было. Лет шесть назад я брала недорогой таб у друга, чтобы понять, насколько с ним удобно в поездке. Я снимала фото для соцсетей (вышло плохо, дешевые планшеты снимают хуже, чем дешевые смартфоны) и набрасывала заметки. Через пару недель отдала обратно, определившись, что для всего этого мне хватает телефона. Зато я знаю, кому нужен планшет для работы — корреспондентам-новостникам. Раньше моя коллега работала в новостной редакции — почти каждый день ходила на пресс-конференции и всегда брала таб. "Держишь в одной руке диктофон и планшет, одновременно берешь комментарий, быстро печатаешь и отправляешь редактору", — рассказывает она. Говорит, и со смартфоном так можно, но с планшета давать "молнию" удобнее. Мотаться с ноутбуком по событиям — провальная идея: он тяжелый, такую многозадачность с ним не провернешь, хотя бы потому, что на него не сделаешь фото.

А еще как-то в соцсетях я увидела, как люди возмущались неуважительным поведением журналиста, который "говорил с видным ученым и в это же время копался в телефоне". Я, конечно, понимаю, что он не копался в телефоне, а "передавался", но у людей вне цеха сложилось такое впечатление о нем, и будет не очень хорошо, если эксперт, который редко общается со СМИ, подумает так же. Мне не нужно ходить на брифинги и не нужно ничего никуда молниеносно передавать. Зато я должна искать много информации в интернете. Сейчас, пока я пишу этот текст, у меня открыто 15 вкладок в браузере. Параллельно я переписываюсь в двух мессенджерах с экспертами и коллегами. Все это мне удобнее делать за компьютером с двумя большими экранами. Ну как минимум — за ноутбуком с экраном 15 дюймов, с таким я хожу работать в кофейню. Насколько удобно писать лонгриды на планшете? Чехол-клавиатура Galaxy Tab S6 с виду неплох, у него удобная держалка, клавиатура мягкая и приятная по ощущениям. Разве что на ней нет русской раскладки, но я обнаруживаю, что печатаю вслепую. Я полчаса набираю текст, а с помощью стилуса хожу в браузер, чтобы поискать данные. Все получается довольно быстро, но с ноутбуком выходит быстрее. В общем, если я не уйду в новостные корреспонденты, мне, пожалуй, не нужен планшет для работы. ...посмотреть фильмы... Что еще делать с планшетом? Смотреть фильмы. Еще лет пять назад в метро многие залипали в сериалы на табах. Люди не перестали смотреть видео по пути в офис, но теперь делают это на смартфонах. "Эра планшета как массового устройства для потребления контента закончилась после того, как экраны телефонов вышли за пределы пяти дюймов. Сейчас планшеты стали чаще восприниматься как устройства для создания контента", — говорит индустриальный аналитик Сергей Вильянов.

На эту тему Как работают гаджеты для улучшения сна. Помогают ли они быстро заснуть и легко проснуться?

Моя подруга настаивает, что с планшета удобнее смотреть фильм перед сном ("Не будешь же ты лежать в кровати с ноутбуком. Нужен планшет!"). А приятель уточняет, что таб можно взять на кухню, включить канал oblomoff или какого-нибудь другого фудблогера на YouTube и попробовать приготовить что-то по его рецептам. Благодаря тесту Galaxy Tab S6 я наконец-то добираюсь до пятого сезона "Черного зеркала". Чтобы посмотреть пару эпизодов, иду в кофейню на первом этаже редакции. Занимаю диванчик и включаю первую серию, она кажется мне скучной, я включаю второй эпизод про изнанку социальных сетей, досматриваю до конца. Смотреть кино с планшета удобнее, чем со смартфона, хотя у моего диагональ 6,1 дюйма, что немало. С ноутбука привычнее, тем более я не держу планшет в руках, а ставлю его на стол. Валяться в кровати и смотреть фильмы лучше на планшете, но я не пользуюсь гаджетами перед сном. А вот включать кулинарные ролики на кухне и правда симпатичная идея. ...порисовать и влипнуть в новую соцсеть У пользователей планшетов Samsung есть кое-что, о чем не догадываются многие, — приложение Pen.Up. Это социальная сеть для тех, кто любит и умеет рисовать (или хотя бы раскрашивать). Пользователи рисуют с помощью стилуса, для них проходит куча конкурсов, там есть свои селебрити. На альбомах с лучшими рисунками можно зависнуть надолго, даже если вы так-то равнодушны к цифровому искусству. Вот я вроде равнодушна, но рассматривала разноцветных русалок, нарисованных, видимо, взрослыми и успешными людьми. Вряд ли у многих школьников есть планшет или телефон премиум-класса, для которых существует стилус. Так что русалок скорее рисует ваш шеф, чем сосед-подросток.

Я совсем не умею рисовать, поэтому выбираю раскраску — пусть будет ежик, на спине которого "растут" дома с черепичными крышами. Вообще-то такая медитация не по мне, я быстро начинаю скучать, откладываю планшет на полчаса, а когда захожу снова, то обнаруживаю комментарии пользователей. Людям не нравится мой недораскрашенный ежик. Первый комментатор оставляет мне нарисованное жирное черное NO. Если надо, вы можете с ними поспорить, ну или отправиться в чужие холивары.

На эту тему Что люди стали чаще делать в интернете? В чем видят проблемы? Главные тренды года

Что ж, если вам не хватает Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте" и вы любите рисовать, то Pen.Up — основание, чтобы купить гаджет со стилусом. Да, кстати, о соцсетях, в веб-версии они выглядят ужасно на всех планшетах, и Galaxy Tab S6 не исключение. Поэтому лучше сразу устанавливайте приложения. Есть еще пара идей, что поделать с планшетом. Можно попробовать запустить какой-нибудь шутер. Samsung уверяет, что новинка подходит для геймеров, у нее мощный процессор и программа Game Booster, благодаря им игра быстро загружается и не виснет. Но мне просто неудобно играть на планшете: лучше смартфон, который помещается в ладони, либо уже большой экран. Можно что-то пофотографировать, но у моего смартфона тоже есть "умная" нейронка, и делать селфи им, как и любым телефоном, поудобнее. Как планшеты превращаются в смартфоны-планшеты "Сейчас рынок планшетов как никогда более похож на рынок традиционных ПК. Общее снижение маржи и рынка привело к тому, что пять компаний занимают большую долю. В то время как мелкие производители покинули сегмент или перестали относить его к приоритетным. Даже среди топ-5 можно выделить две компании — Apple и Samsung, которые отрываются от других (еще в лидерах рейтинга Lenovo, Amazon, Huawei — прим. ТАСС) и вкладывают значительные средства в инновации и маркетинг в направлении", — говорит Джитеш Урбани, старший аналитик IDC.

На эту тему Galaxy Fold и четыре Galaxy S10. Samsung показала флагманы и невиданный смартфон-планшет