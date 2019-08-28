Эксперты: доходы россиян могут вырасти при условии повышения производительности труда

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Повышение реальных располагаемых доходов населения - один из приоритетов экономической политики правительства РФ. Уровень доходов непосредственно влияет и на реализацию другой национальной цели - сокращение числа бедных в стране. При этом с 2014 года доходы населения снижаются. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, узнал у экспертов, какие меры могут обеспечить рост доходов. Растут, но медленно Президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам 26 августа выразил обеспокоенность медленным ростом реальных доходов населения. Путин напомнил, что ВВП страны в первом полугодии вырос на 0,7%, а рост промышленности за семь месяцев этого года составил 2,6%, однако эти темпы президент назвал неудовлетворительными. Глава государства призвал правительство найти решение для более устойчивого экономического роста и повышения доходов россиян.

При этом аналитики считают маловероятным улучшение динамики реальных располагаемых доходов населения в этом году. Но ситуация с доходами может измениться при ускорении экономического роста в целом, преимущественно за счет роста производительности труда или за счет снижения налоговой нагрузки на физических лиц, отмечают эксперты. "В текущем году мы все же ожидаем, что негативная тенденция в динамике роста реальных доходов населения не будет сломлена. Мы полагаем, что повышение НДС, снижение доходности депозитов и слабая динамика роста заработной платы приведут к падению реальных доходов населения на 1% по итогам года", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков. Оптимизм резко снизился и у Минэкономразвития, которое 26 августа ухудшило прогноз на текущий год по росту реальных располагаемых доходов населения (доходы за вычетом обязательных налоговых платежей, скорректированные на инфляцию) с 1% до 0,1%. Министр экономического развития Максим Орешкин объяснил такое решение слабостью совокупного спроса и увеличением платежей по кредитам. Однако уже в 2020 году министерство ожидает ускорения роста доходов до 1,5% на фоне усиления экономического роста и инвестиционной активности. По данным Росстата, во II квартале этого года численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, что несколько выше, чем годом ранее (12,5%). Увеличение доли россиян, живущих за чертой бедности, связано с опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с инфляцией. При этом среднедушевые денежные доходы населения за год выросли с 32,6 тыс. до 34,4 тыс. рублей в месяц. "Показатель реальных располагаемых доходов всегда отличался значительной волатильностью, и сейчас им тем более сложно оперировать, так как ожидается пересмотр методологии его расчета <… > Для нас более важной в прогнозе цифрой является прогноз роста реальных зарплат - в 2019 году мы ожидаем роста этого показателя на уровне 2,5%", - говорит главный экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец. Обновленный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает более существенный рост зарплат в России, чем ожидался ранее - 1,5% против 1,1%, заложенных в апрельском прогнозе. При этом в 2020-2021 годах рост зарплат ускорится до 2,3%, ожидают в министерстве. Куда экономика, туда и доходы Рост доходов населения напрямую зависит от роста экономики в целом, напоминают экономисты.

"Для повышения реальных доходов населения необходимо повышение темпов экономического роста и увеличение социальных расходов бюджета. Пока же мы наблюдаем некоторый перекос в сторону финансовой стабилизации по отношению к стимулированию потребительского спроса. Мы прогнозируем рост ВВП в 2019 году на 1-1,2% и нулевой рост реальных доходов населения", - говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Сами по себе реальные доходы населения являются одним из способов распределения создаваемой в экономике добавленной стоимости, поясняет директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин. По сути, добавленная стоимость распределяется между налогами, зарплатой и валовой прибылью. "Если у вас ВВП растет с темпом 1% в год, то понятно, что каждая отдельная его часть не может расти сильно быстрее и устойчивее, - отмечает эксперт. - Либо тогда уже нужно заниматься перераспределением: снижать, например, налоги на личные доходы, снизить с 13% до 10% подоходный налог. Правда, при этом нужно понимать, что доходы бюджета снизятся, придется где-то, возможно, снизить государственные расходы". С другой стороны, при низкой безработице высокий рост заработных плат может привести к росту рисков в экономике в целом, что в свою очередь способствует началу нисходящего цикла в экономике, добавляет Брагин. "Реальные доходы могут расти по другой причине, например, когда компаниям приходится активно конкурировать за рабочую силу", - поясняет Брагин. "То есть, грубо говоря, когда начинают расти реальные заработные платы, то компаниям приходится большую часть своей выручки тратить на заработные платы. При том же темпе роста ВВП будет снижаться прибыль, то есть компании будут менее склонны инвестировать. Плюс увеличивается финансовый риск в экономике, потому что у компаний падает рентабельность, увеличивается риск банкротства," - добавляет эксперт. По обновленному прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году на фоне усиления экономического роста и инвестиционной активности увеличатся на 1,5%. Рост ВВП в 2020 году, в условиях восстановления конечного спроса и структурных изменений, ускорится до 1,7%, а в 2021-2022 годах - до 3,1-3,2%. Улучшение динамики экономического роста в следующем году ожидают и аналитики. Так, "Открытие брокер" прогнозирует, что рост ВВП в 2020 году ускорится до 1,7% с 0,9% в текущем году. ИК "Ренессанс Капитал" ожидает увеличения ВВП на 2,6% в 2020 году против 0,9% в этом. По оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), рост ВВП на уровне 0,8-0,9% в 2019 году позволит реальным располагаемым доходам населения увеличиться на 0,2% (примерно как и в 2018 году). Связанные одним ростом При этом эксперты указывают на взаимосвязь производительности труда и заработной платы. "Наиболее устойчивый рост экономики обеспечивается, когда рост реальных трудовых доходов пропорционален росту производительности труда. Мы ожидаем, что в следующем году рост зарплат в реальном выражении может составить около 4%. Этому будет способствовать восстановление экономической активности на фоне действия комбинации циклических и структурных факторов: долгожданного смягчения денежно-кредитной - после стабилизации инфляции в районе цели (4% в годовом выражении - прим. ред.) - и бюджетной политики, с одной стороны, и реализации национальных проектов и пенсионной реформы - с другой", - говорит Донец из ИК "Ренессанс Капитал".

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"Заработные платы - функция производительности труда, общеэкономического здоровья, уровня конкуренции на рынке труда. Как и для экономики в целом, для заработных плат наступает период, когда рост производительности труда - основной фактор", - отмечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, более высокой производительности способствуют такие факторы, как соответствие образования рабочим задачам, капиталоемкость производств, здоровье сотрудников, качественный отдых и социальная устроенность. Косвенно на эти параметры могут повлиять и общие экономические меры, однако эффект будет отложенным, добавляет эксперт. Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" предусматривает ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2025 году с 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство). По словам Брагина из УК "Альфа-капитал", среди множества вариантов мер по ускорению роста реальных доходов населения, единственный устойчивый - это повышение темпов роста ВВП. "Увеличить темпы роста ВВП достаточно сложно в текущей стадии делового цикла, потому что безработица уже низкая, и темпы роста экономики обусловлены двумя вещами - это темпы роста производительности труда и демография", - отмечает эксперт. Однако ни в одной экономике мира производительность не растет темпами выше 1-2%, предупреждает Брагин. "Ресурса на взрывной рост производительности труда нет. Поэтому, к сожалению, темп роста реальных доходов может, конечно, не нравиться, но, если смотреть объективно, быстро его нарастить можно только за счет увеличения уровня риска в экономике, то есть за счет увеличения потенциала для будущего циклического спада в экономике. Мне кажется, это не совсем разумно", - говорит экономист. Давление налоговой нагрузки Одним из основных негативных факторов, который в ближайшие несколько месяцев продолжит сказываться на реальных доходах россиян, является отложенный эффект повышения налоговой нагрузки в начале текущего года, полагает главный экономист ИК "Уралсиб кэпитал" Алексей Девятов. Еще фактическому росту налоговой нагрузки на население и бизнес продолжают способствовать меры правительства, направленные на легализацию налоговой базы и сокращение различного рода преференций.

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