Проект антипиратского закона планируют внести на рассмотрение Госдумы до конца сентября

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Проект антипиратского закона, разработкой которого занимаются "Яндекс" и Медиа-коммуникационный союз (МКС), планируется внести на рассмотрение в Госдуму до конца сентября этого года. Об этом во вторник сообщил ТАСС президент союза Михаил Демин на V Форуме СМИ России и Китая, который проходит во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы рассчитываем, что до конца сентября законопроект будет внесен на рассмотрение [нижней палаты] парламента", - сообщил Демин. По его словам, предложения союза уже переданы в парламент.

Президент МКС рассказал, что законопроект предусматривает возможность подачи заявления правообладателем на сайте поисковой системы, а также в письменном виде и по электронной почте или через уполномоченную организацию, которая ведет реестр. Документ предлагает внесудебное удаление ссылок на пиратские ресурсы из поисковой выдачи в течение шести часов. Оператор поисковой системы обязан каждые пять минут самостоятельно обращаться к реестру и не позднее шести часов с момента обращения к нему прекращать выдачу сведений о содержащихся в нем указателях сайтов.

Представители правообладателей и интернет-компаний 1 ноября 2018 года подписали в Москве так называемый антипиратский меморандум, он предполагал создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели, и внесудебное сотрудничество сторон. Ведением реестра занимался Роскомнадзор, он же выполнял функцию посредника в переговорах участников соглашения. Меморандум действовал десять месяцев до 1 сентября 2019 года. Предполагалось, что к этому времени будет принят новый антипиратский закон, созданный на базе подписанного документа, а если этого не произойдет, то меморандум прекратит свое действие.

В конце августа пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что правообладатели и представители интернет-компаний - участники антипиратского меморандума готовы продлить действие документа до конца 2019 года при условии внесения пакета поправок к закону "Об информации" до конца сентября.

V Форум СМИ России и Китая

V Форум СМИ России и Китая проходит во Владивостоке во вторник на полях ВЭФ. Российскую делегацию на форуме возглавил заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, китайскую - заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, начальник пресс-канцелярии Госсовета КНР Сюй Линь.

Участники форума обсуждают вопросы взаимодействия СМИ, в том числе медиасотрудничество в цифровой среде, обмен контентом, создание совместных информационных продуктов, сохранение профессиональных стандартов и защиту персональных данных в эпоху новых медиа. Одним из ключевых спикеров форума стал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, доклад которого посвящен возможностям и угрозам для традиционных медиа в эпоху цифровой трансформации.

ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.