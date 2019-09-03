Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области

ТАСС, 3 сентября. Сбербанк реструктурирует кредиты малым предпринимателям и населению, пострадавшим от паводка в Иркутской области. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф, который во вторник прибыл в Тулун.

"Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год", - цитирует Грефа пресс-служба банка.

В сообщении Сбербанка уточняется, что на данный момент в банк поступило 488 заявлений граждан на урегулирование задолженности по кредитным продуктам на общую сумму 195,2 млн руб. "Из них по 346 заявлениям клиентов принято положительное решение на сумму 129,7 млн руб. Часть заявлений - еще на рассмотрении. Решение принимается индивидуально по каждому клиенту - с учетом конкретной ситуации клиента и размера ущерба", - отмечается в сообщении.

В Сбербанке подчеркнули, что банк более двух месяцев обеспечивает клиентам, пострадавшим от наводнений, особый порядок урегулирования кредитной задолженности. "Реструктуризацию задолженности по упрощенному режиму, на основании минимума документов - отсрочка платежей на 1 год, отмена неустоек. Применяется снижение процентной ставки по кредитам. Кроме того, действует особый порядок работы с семьями погибших, задолженность которых перед банком будет прощена", - говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов.

Глава Сбербанка заявил в Тулуне, что вопросы клиентов должны решаться более оперативно. "И, конечно, еще один урок, мы должны значительно быстрее решать вопросы клиентов. Для этого создадим специальный механизм разрешения подобного рода ситуаций, чтобы такого рода взаимодействия осуществлялись более оперативно", - цитирует Грефа пресс-служба.

В новость были внесены изменения (14:41 мск) — добавлена информация после второго абзаца.