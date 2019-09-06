Набиуллина считает неоправданными большие шаги в изменении ключевой ставки

По ее словам, изменение ключевой ставки на большую величину адекватно при значительных изменениях внешних условий.

"Сейчас у нас движение по понижению ставок, и мы ожидаем снижения ставок в экономике. Но, безусловно, политику мы будем продолжать с тем, чтобы инфляция находилась вблизи 4%. И именно такие небольшие шаги в нынешних условиях адекватны. Кстати, большие шаги применяют, когда очень сильно меняются какие-то условия, внешние условия, тогда это может быть оправдано. Сейчас мы не видим такого", - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ РФ также пояснила, что во время политики дезинфляции ЦБ приходилось прибегать к более резкому изменению ключевой ставки. "В целом инфляция сейчас находится вблизи 4%, поэтому нет необходимости делать достаточно большие шаги [по изменению ключевой ставки], которые мы делали, когда, например, проводили политику по резкой дезинфляции по переходу от двузначных цифр инфляции к однозначным. Тем не менее, изменения нашей ставки и изменение инфляции влияют на ставки по кредитам", - сказала глава ЦБ.

Набиуллина напомнила, что когда ЦБ РФ в 2018 году дважды повысил ключевую ставку, это был упреждающий шаг, и сейчас уже ретроспективный анализ показывает, что это было сделано абсолютно правильно. "Именно это позволило во многом удержать вторичные эффекты, именно поэтому мы не получили значительного всплеска инфляции, который мог бы быть, если бы этих упреждающих мер не было", - подчеркнула Набиуллина.

Банк России понизил ключевую ставку до 7% годовых, отметив продолжающееся замедление инфляции. Последний раз ключевая ставка находилась на уровне 7% пять лет назад. В 2014 году на фоне ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, а также других факторов Банк России повышал ключевую ставку шесть раз: 3 марта - до 7% годовых, 25 апреля - до 7,5%, 25 июля - до 8%, 5 ноября - до 9,5%, 12 и 16 декабря - до 10,5% и 17% годовых соответственно.