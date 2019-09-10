В Севастополе получили первый урожай с виноградников, заложенных после Крымской весны

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Севастопольские аграрии в 2019 году собирают первый урожай с виноградников, которые заложили после воссоединения Крыма с Россией, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

Урожай винограда в Крыму, на Кубани и на Северном Кавказе ожидается выше прошлогоднего

"В целом отрасль виноградарства в Севастополе развивается достаточно динамично. В этом году мы впервые получили урожай с виноградников, заложенных после воссоединения Севастополя с Россией", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Владимира Базарова.

По информации пресс-службы, молодая лоза заложена в 2016 году. В этом сезоне ее урожайность составляет в среднем 50 центнеров с га.

На сайте правительства Севастополя сообщается, что в 2018 году в городе собрали более 19 тыс. тонн винограда. В этом году планируется собрать более 17 тыс. тонн.

Итальянское оборудование для производства вин

Также пресс-служба правительства Севастополя сообщила, что винодельческий завод, который находится в собственности города, приобрел итальянское оборудование для производства вин.

Несмотря на санкции, международное сотрудничество, в том числе в плане закупок импортного оборудования, в регионе продолжается. Например, в декабре 2018 года крымская винодельческая компания "Золотая Балка" открыла новый цех, где также установлено современное итальянское оборудование.

"Новое итальянское оборудование - это современный пневматический пресс. Он дает более деликатно отпрессовать сок и тем самым получать качественные виноматериалы. Вместимость каждого пресса около 30 тонн, что позволяет переработать весь виноград, который выращивается на предприятии", - приводятся в сообщении слова директора по производству севастопольского завода шампанских вин Рема Акчурина.

Отмечается, что по сравнению с оборудованием, которое использовалось ранее, итальянская установка позволяет перерабатывать виноград при меньшем давлении, но с более высокой скоростью. Это значительно сокращает время прессования и понижает уровень окисленности продукта.

В текущем году валовый сбор на виноградниках Севастопольского винзавода ожидается на уровне 2,5 тыс. тонн ягоды, также планируется закупка свежего винограда для переработки из соседних хозяйств. Из этого винограда на предприятии будет выпущено 2,5 млн бутылок игристых и шампанских вин.

"Севастопольский винодельческий завод в 2014 году перешел в собственность города в плачевном состоянии. На сегодняшний день предприятие работает без сбоев, производит полный цикл работ по закладке и переработке винограда. Благодаря новому оборудованию в сезон будет обрабатываться до 3 тыс. тонн винограда. Стоит отметить, что наш завод производит игристые вина исключительно из местного винограда - поэтому эти вина высоко ценятся в позиции "цена-качество", - цитирует пресс-служба слова и.о. замгубернатора Владимира Базарова.

Крымский полуостров является одним из основных винодельческих регионов России. Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе превышает 4 тыс. га, работают около 20 виноделен, при этом терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия.

Ситуация в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.

Киев отказался признавать Крым частью России. В связи с этим Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран.