Оператор OPAL начал реализацию решения германского регулятора

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. OPAL Gastransport GmbH запустила меры, необходимые для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении компании.

Что трубопровод OPAL значит для "Газпрома" и при чем тут "Северный поток — 2"

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10 сентября Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".

"OPAL Gastransport GmbH запустила необходимые меры, чтобы реализовать решение Федерального сетевого агентства и ограничить сбыт и использование частично регулируемых открытых транзитных мощностей к ближайшему возможному моменту", - говорится в заявлении.

Как отмечается в сообщении, компания ограничит доступ к мощностям "с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами к 14 сентября, 06:00 (07:00 мск)".