Оператор OPAL снизил загрузку газопровода

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. OPAL Gastransport GmbH в субботу в 7 утра по московскому времени ввел ограничения для "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода, прокачка по магистрали сокращается. Об этом свидетельствуют данные компании, которая является оператором OPAL.

Что трубопровод OPAL значит для "Газпрома" и при чем тут "Северный поток — 2"

К 09:00 (10:00 мск) поставки газа через пункт в Грайфсвальде сократились до 32,76 млн КВт/ч с примерно 44 млн КВт/ч днем ранее. В то же время выросли поставки газа из "Северного потока" через другой газопровод - NEL.

10 сентября Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока". OPAL Gastransport GmbH заявила, что ограничит доступ к мощностям "с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами к 14 сентября, 06:00 (07:00 мск)".

О ситуации вокруг газопровода

OPAL - трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией. Его мощность - 36 млрд куб. м в год.

Несколько лет Россия могла использовать лишь 50% мощностей газопровода, как прописано в Третьем энергопакете ЕС. "Газпром" просил разрешить ему использовать 100% мощностей OPAL, так как российский холдинг является единственным поставщиком газа в "Северный поток", который наполняет трубу. Осенью 2016 года ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей OPAL.

Однако в конце того же года Польша обжаловала это решение, посчитав, что оно противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения, так как газ идет через территорию Украины. Летом 2017 года Высший земельный суд Дюссельдорфа принял решение снять обеспечительные меры на использование "Газпромом" мощностей OPAL, наложенные по иску.

По мнению Польши, теперь решение Европейского суда юстиции не позволит "Газпрому" отказаться от транзита газа через территорию Украины.