Рапота: программа интеграции РФ и Белоруссии должна создать равные конкурентные условия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Ключевой вопрос программы интеграции России и Белоруссии - это создание равных конкурентных условий для компаний и жителей двух стран. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота на фестивале "Молодежь за Союзное государство" в Ростове-на-Дону.

"Будут приняты какие-то меры по сближению позиций и по созданию равных конкурентных условий. Я считаю, это один из ключевых вопросов. Даже если это будет единственный вопрос, который будет решен, то мы очень сильно продвинемся в развитии торгово-экономических отношений", - сказал Рапота, комментируя проект программы развития интеграции между Белоруссией и РФ.

Отвечая на вопрос о том, как разработанный правительствами двух стран проект соотносится с планами развития интеграции, подготовленными в рамках структур Союзного государства, Рапота отметил, что наработки имеют много общего. "Я не думаю, что эта программа будет принципиально отличаться от нашего плана действия. Может быть, будут более конкретно сформулированы цели", - отметил он.

"Сейчас нужно, чтобы группа экспертов, которые в этом разбираются, просто сели и интенсивно, в течение достаточно короткого времени поработали", - отметил Рапота.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции, которую возглавили глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и глава Минэкономики Белоруссии Дмитрий Крутой. 6 сентября в Москве главы правительств РФ и Белоруссии парафировали программу действий по развитию интеграции. Предполагается, что к декабрю окончательно одобренный пакет документов по дальнейшей интеграции стран будет представлен президентам РФ и Белоруссии.