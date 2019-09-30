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Драгоценные металлы: инвестировать или нет? И что лучше — купить слиток или открыть счет?

© Донат Сорокин/ТАСС

С 1 октября в России вступает в силу закон, который уточняет список банковских операций с драгоценными металлами, свободных от НДС. Это, впрочем, пока не касается продажи слитков физлицам на руки. Законопроект, который отменил бы этот налог, летом направили в Госдуму, но его вернули авторам на доработку. Если его примут, это подтолкнет инвестиции в золото, считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

А мы пока решили разобраться, стоит ли покупать драгметаллы и как это можно сделать.

Сколько стоит золото? Почему его покупают?

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Только с июня 2019 года цена золота на бирже выросла на 13,48% и обновила ценовой максимум за шесть лет. Сейчас металл торгуется примерно по $1,5 тыс. за унцию, но инвесторы уже предрекли ему рост до $2 тыс. в 2020 году. 

А в этом году подорожало не только золото. Стоимость серебра за то же время прибавила 20% (рекордный прирост за лето с 1982 года), а платины — 16,2%

Золото традиционно считают защитным активом: оно позволяет оградить капитал от экономических и финансовых кризисов, девальвации валют, политической нестабильности, отрицательных процентных ставок и т.д.

Так что опасения инвесторов по поводу возможной рецессии мировой экономики плюс неутихающая торговая война США и Китая плюс геополитическая напряженность (из последнего — атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии) сделали свое дело — спрос на драгоценные металлы вырос.

То есть драгоценные металлы — это выгодно?

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Правильно — надежно. Драгметаллы всегда остаются в цене — особенно во времена экономических кризисов. Их важное преимущество — они не могут обесцениться до нуля в отличие от акций или валюты, отметил руководитель торгового деска "Инстант Инвест" Роман Жаткин. 

При этом тоже золото — это актив с очень низкой доходностью, напомнили в The Wall Street Journal. А если вкладывать на короткий срок — на год или около того, драгметаллы могут не только не принести дохода, но и обернуться убытками, объясняет проект "Финансовая грамотность" от ЦБ. Его специалисты напомнили о периодах по несколько лет, когда среднегодовая цена металлов снижалась. Например, с 2013 по 2017 год золото подешевело примерно на 20%. Так что если вкладывать деньги в этот актив, то на долгий срок — от пяти лет, а лучше хотя бы на 10–15 лет. Эксперты рекомендуют именно эту стратегию, если нет опыта игры на бирже.

"Золото — отличный инструмент для того, чтобы разнообразить портфель, который собирают на долгий срок. Например, на пенсию", — рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Также золото — удобный вариант для передачи наследства.

И сколько стоит вкладывать в золото?

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Участники рынка не устают повторять: не складывайте все яйца в одну корзину. Не стоит покупать на все деньги какой-то один актив, который нравится или кажется выгодным, — диверсифицируйте инвестиции.

Проект "Финансовая грамотность" не рекомендует вкладывать в драгметаллы больше 10% портфеля, Александр Бахтин предлагает ограничиться 6–9%, аналитик "Финам" Сергей Дроздов считает, что максимум не должен превышать 20%.

Роман Жаткин уточнил, что все будет зависеть от профиля инвестора. Если он собирает защитный портфель консервативного типа, то доля драгоценных металлов может составить одну треть.

Что все о золоте — а можно купить другие металлы?

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Золото — самый популярный металл. Оно хранится в резервах мировых центральных банков и считается показателем богатства. Но кроме него купить еще можно серебро, платину и палладий.

Серебро — на втором месте. Оно доступно по цене и в целом повторяет динамику золота, но зависит больше от экономической ситуации и промышленного роста, уточнил Александр Бахтин. А значит, замедление мировой экономики, которое играет на руку золоту, для серебра — сдерживающий фактор.

Платина и палладий вошли в оборот по историческим меркам сравнительно недавно и потому пока не получили такого же признания, как золото и серебро. Эти металлы больше используются в промышленности, и потому их цена тоже зависит от экономического роста, объяснил Роман Жаткин.

Если все-таки решу купить драгметалл, то с чего начинать?

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Выберите способ покупки. Можно: 

  • приобрести в банке слиток;
  • купить инвестиционные монеты;
  • открыть обезличенный металлический счет (ОМС).

Еще можно вложиться в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), которые инвестируют средства в драгметаллы, напомнили в ЦБ. Или торговать металлом на бирже, подсказал Сергей Дроздов. Также опосредованным вложением в металлы можно считать покупку акций добывающих компаний, заявил Роман Жаткин.

Главное, напоминают эксперты, сначала определить цель инвестиций — сохранить деньги или заработать. От этого зависит инвестиционная стратегия.

Хочу купить слиток. Но он, наверное, очень дорого стоит?

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Нет, слиток не обязательно будет дорогим. Потому что он может быть любого веса — даже 1 грамм.

При покупке вы получите акт с указанием металла, пробы, веса, номера слитка, цены, даты, ФИО покупателя и представителя организации и сертификат производителя. В России выпускать слитки имеют право только 11 компаний

В "БКС Брокер" рассказали, что инвестиционное золото отличается от ювелирного пробой — соотношением непосредственно золота к примесям и другим металлам. В слитках оно 999 к 1, то есть в килограммовом слитке будет 999 грамм золота и 1 грамм всего остального. В ювелирных изделиях проба, как правило, ниже — 585.

Главный минус слитков — если захотите забрать их домой, придется заплатить 20% НДС при покупке. А вот при обратной продаже их не вернут. Банки ориентируются на курс, который устанавливает ЦБ. Например, в Сбербанке 27 сентября 1 грамм золота можно было купить за 4169 рублей, а вот продать слиток того же веса в отличном качестве — только за 2941 рубль.

НДС не придется платить, если оставите слиток в банке. Но и там его нужно как-то хранить — аренда ячейки тоже стоит денег. Кроме того, если вы продадите слиток раньше, чем через три года после покупки, то придется заплатить еще и подоходный налог (НДФЛ) — 13% от разницы цены покупки и продажи.

Но ведь НДС при покупке слитков на руки собираются отменить, так?

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Об этой идее уже давно говорят, но вот когда реализуют — пока непонятно. В Национальной финансовой организации (НФА) надеются, что соответствующий законопроект перевнесут в Госдуму уже в ближайшее время.

Если НДС на покупку слитков все-таки отменят, спрос на золото может вырасти, по оценкам "БКС Премьер", на 10–15%. Так как металл дорожает, а вот ставки по депозитам низкие. "При этом в целом существенного спроса на инвестиционное золото среди населения мы не предвидим", —  отметил Александр Бахтин.

Роман Жаткин, в свою очередь, считает, что скорее всего спрос просто сместится из инвестиционных монет в слитки.

А при покупке монет налог не взимается?

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Нет, в отличие от слитков НДС платить не нужно. А вот НДФЛ при продаже заплатить придется. Хотя если монета была у вас больше трех лет, то и этого делать не надо. Можно выбрать золотую или серебряную монету любой стоимости — от одной до десятков тысяч рублей.

Но покупая монету, вы платите за обработку металла — ЦБ устанавливает стоимость с наценкой от 3 до 20%, а банки добавляют еще свою комиссию. Выкупают они их обратно по цене гораздо ниже — иногда до 70%. Например, за монету, стоившую 3900 рублей, могут предложить только 1300 рублей.

Заметный недостаток физического металла — и монет, и слитков — низкая ликвидность. То есть если захотите его продать, то быстро сделать это не сможете, и пока дойдете до банка, ситуация на рынке может заметно измениться. Еще важный нюанс: одна царапина, и физическое золото легко переходит из "отличного" состояния в "удовлетворительное", теряя в цене. 

Так что покупка слитков или монет — вопрос во многом психологический: людям нравится иметь на руках физический металл. По мнению "БКС Брокер", покупать и хранить золото в слитках имеет смысл в двух случаях: когда кажется, что экономика вот-вот рухнет, или если есть возможность долго ждать.

Что такое "обезличенный металлический счет"?

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Это своего рода покупка "виртуального металла" — на руки вы его не получите. Просто на счете будет числиться его количество в граммах. 

Счет можно открыть на любую сумму и привязать к любому драгоценному металлу. Не придется платить НДС. Можно покупать и продавать виртуальные граммы банку и получать прибыль на колебании цен. Но за этими колебаниями нужно внимательно следить и уметь в них разбираться.

Можно и обменять виртуальный металл на реальный — закрыть счет и получить слитки на руки. Но тогда снова придется заплатить НДС. 

Кроме того, ОМС не попадает под систему страхования вкладов, и если у банка отзовут лицензию, эти деньги не вернут. Так что открывать ОМС стоит в максимально надежных организациях.

Можно же еще торговать на бирже?

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Да, через брокера. В БКС назвали это единственным вариантом получать прибыль оперативно. 

На бирже можно торговать как самими металлами, так и производными инструментами — фьючерсами (контракты с обязательством выкупить актив по текущей цене); опционами (аналогичные контракты, но не с обязательством, а с правом), свопами (когда сделка покупки и последующей продажи осуществляется на разных, но заранее оговоренных условиях) и т.д. 

Но для начинающих инвесторов это, очевидно, не самые легкие инструменты.

Буду тогда покупать ювелирные украшения. Это же тоже инвестиции в драгметаллы?

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Покупать украшения можно, но вот только это не совсем инвестиции. Ювелирку продают с большой накруткой — ее цена почти не привязана к стоимости самого металла и часто в 2–3 раза превышает ее. Быстро продать драгоценности можно только как лом.

А заработать получится, только если у них есть историческая или художественная ценность. Но это уже вопрос коллекционного рынка, а не инвестиционного.

Если инвестиции в золото показались слишком сложными, почитайте, как еще могут копить и вкладывать деньги те, кто никогда этого не делал. Все еще не уверены? Можно спросить совет у инвестиционного консультанта — мы разбирались в их работе.

Арина Раксина

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