Драгоценные металлы: инвестировать или нет? И что лучше — купить слиток или открыть счет?

Только с июня 2019 года цена золота на бирже выросла на 13,48% и обновила ценовой максимум за шесть лет. Сейчас металл торгуется примерно по $1,5 тыс. за унцию, но инвесторы уже предрекли ему рост до $2 тыс. в 2020 году.

А в этом году подорожало не только золото. Стоимость серебра за то же время прибавила 20% (рекордный прирост за лето с 1982 года), а платины — 16,2%.

Золото традиционно считают защитным активом: оно позволяет оградить капитал от экономических и финансовых кризисов, девальвации валют, политической нестабильности, отрицательных процентных ставок и т.д.

Так что опасения инвесторов по поводу возможной рецессии мировой экономики плюс неутихающая торговая война США и Китая плюс геополитическая напряженность (из последнего — атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии) сделали свое дело — спрос на драгоценные металлы вырос.