Драгоценные металлы: инвестировать или нет? И что лучше — купить слиток или открыть счет?

С 1 октября в России вступает в силу закон, который уточняет список банковских операций с драгоценными металлами, свободных от НДС. Это, впрочем, пока не касается продажи слитков физлицам на руки. Законопроект, который отменил бы этот налог, летом направили в Госдуму, но его вернули авторам на доработку. Если его примут, это подтолкнет инвестиции в золото, считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
А мы пока решили разобраться, стоит ли покупать драгметаллы и как это можно сделать.
Сколько стоит золото? Почему его покупают?
Только с июня 2019 года цена золота на бирже выросла на 13,48% и обновила ценовой максимум за шесть лет. Сейчас металл торгуется примерно по $1,5 тыс. за унцию, но инвесторы уже предрекли ему рост до $2 тыс. в 2020 году.
А в этом году подорожало не только золото. Стоимость серебра за то же время прибавила 20% (рекордный прирост за лето с 1982 года), а платины — 16,2%.
Золото традиционно считают защитным активом: оно позволяет оградить капитал от экономических и финансовых кризисов, девальвации валют, политической нестабильности, отрицательных процентных ставок и т.д.
Так что опасения инвесторов по поводу возможной рецессии мировой экономики плюс неутихающая торговая война США и Китая плюс геополитическая напряженность (из последнего — атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии) сделали свое дело — спрос на драгоценные металлы вырос.
То есть драгоценные металлы — это выгодно?
Правильно — надежно. Драгметаллы всегда остаются в цене — особенно во времена экономических кризисов. Их важное преимущество — они не могут обесцениться до нуля в отличие от акций или валюты, отметил руководитель торгового деска "Инстант Инвест" Роман Жаткин.
При этом тоже золото — это актив с очень низкой доходностью, напомнили в The Wall Street Journal. А если вкладывать на короткий срок — на год или около того, драгметаллы могут не только не принести дохода, но и обернуться убытками, объясняет проект "Финансовая грамотность" от ЦБ. Его специалисты напомнили о периодах по несколько лет, когда среднегодовая цена металлов снижалась. Например, с 2013 по 2017 год золото подешевело примерно на 20%. Так что если вкладывать деньги в этот актив, то на долгий срок — от пяти лет, а лучше хотя бы на 10–15 лет. Эксперты рекомендуют именно эту стратегию, если нет опыта игры на бирже.
"Золото — отличный инструмент для того, чтобы разнообразить портфель, который собирают на долгий срок. Например, на пенсию", — рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Также золото — удобный вариант для передачи наследства.
И сколько стоит вкладывать в золото?
Участники рынка не устают повторять: не складывайте все яйца в одну корзину. Не стоит покупать на все деньги какой-то один актив, который нравится или кажется выгодным, — диверсифицируйте инвестиции.
Проект "Финансовая грамотность" не рекомендует вкладывать в драгметаллы больше 10% портфеля, Александр Бахтин предлагает ограничиться 6–9%, аналитик "Финам" Сергей Дроздов считает, что максимум не должен превышать 20%.
Роман Жаткин уточнил, что все будет зависеть от профиля инвестора. Если он собирает защитный портфель консервативного типа, то доля драгоценных металлов может составить одну треть.
Что все о золоте — а можно купить другие металлы?
Золото — самый популярный металл. Оно хранится в резервах мировых центральных банков и считается показателем богатства. Но кроме него купить еще можно серебро, платину и палладий.
Серебро — на втором месте. Оно доступно по цене и в целом повторяет динамику золота, но зависит больше от экономической ситуации и промышленного роста, уточнил Александр Бахтин. А значит, замедление мировой экономики, которое играет на руку золоту, для серебра — сдерживающий фактор.
Платина и палладий вошли в оборот по историческим меркам сравнительно недавно и потому пока не получили такого же признания, как золото и серебро. Эти металлы больше используются в промышленности, и потому их цена тоже зависит от экономического роста, объяснил Роман Жаткин.
Если все-таки решу купить драгметалл, то с чего начинать?
Выберите способ покупки. Можно:
- приобрести в банке слиток;
- купить инвестиционные монеты;
- открыть обезличенный металлический счет (ОМС).
Еще можно вложиться в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), которые инвестируют средства в драгметаллы, напомнили в ЦБ. Или торговать металлом на бирже, подсказал Сергей Дроздов. Также опосредованным вложением в металлы можно считать покупку акций добывающих компаний, заявил Роман Жаткин.
Главное, напоминают эксперты, сначала определить цель инвестиций — сохранить деньги или заработать. От этого зависит инвестиционная стратегия.
Хочу купить слиток. Но он, наверное, очень дорого стоит?
Нет, слиток не обязательно будет дорогим. Потому что он может быть любого веса — даже 1 грамм.
При покупке вы получите акт с указанием металла, пробы, веса, номера слитка, цены, даты, ФИО покупателя и представителя организации и сертификат производителя. В России выпускать слитки имеют право только 11 компаний.
В "БКС Брокер" рассказали, что инвестиционное золото отличается от ювелирного пробой — соотношением непосредственно золота к примесям и другим металлам. В слитках оно 999 к 1, то есть в килограммовом слитке будет 999 грамм золота и 1 грамм всего остального. В ювелирных изделиях проба, как правило, ниже — 585.
Главный минус слитков — если захотите забрать их домой, придется заплатить 20% НДС при покупке. А вот при обратной продаже их не вернут. Банки ориентируются на курс, который устанавливает ЦБ. Например, в Сбербанке 27 сентября 1 грамм золота можно было купить за 4169 рублей, а вот продать слиток того же веса в отличном качестве — только за 2941 рубль.
НДС не придется платить, если оставите слиток в банке. Но и там его нужно как-то хранить — аренда ячейки тоже стоит денег. Кроме того, если вы продадите слиток раньше, чем через три года после покупки, то придется заплатить еще и подоходный налог (НДФЛ) — 13% от разницы цены покупки и продажи.
Но ведь НДС при покупке слитков на руки собираются отменить, так?
Об этой идее уже давно говорят, но вот когда реализуют — пока непонятно. В Национальной финансовой организации (НФА) надеются, что соответствующий законопроект перевнесут в Госдуму уже в ближайшее время.
Если НДС на покупку слитков все-таки отменят, спрос на золото может вырасти, по оценкам "БКС Премьер", на 10–15%. Так как металл дорожает, а вот ставки по депозитам низкие. "При этом в целом существенного спроса на инвестиционное золото среди населения мы не предвидим", — отметил Александр Бахтин.
Роман Жаткин, в свою очередь, считает, что скорее всего спрос просто сместится из инвестиционных монет в слитки.
А при покупке монет налог не взимается?
Нет, в отличие от слитков НДС платить не нужно. А вот НДФЛ при продаже заплатить придется. Хотя если монета была у вас больше трех лет, то и этого делать не надо. Можно выбрать золотую или серебряную монету любой стоимости — от одной до десятков тысяч рублей.
Но покупая монету, вы платите за обработку металла — ЦБ устанавливает стоимость с наценкой от 3 до 20%, а банки добавляют еще свою комиссию. Выкупают они их обратно по цене гораздо ниже — иногда до 70%. Например, за монету, стоившую 3900 рублей, могут предложить только 1300 рублей.
Заметный недостаток физического металла — и монет, и слитков — низкая ликвидность. То есть если захотите его продать, то быстро сделать это не сможете, и пока дойдете до банка, ситуация на рынке может заметно измениться. Еще важный нюанс: одна царапина, и физическое золото легко переходит из "отличного" состояния в "удовлетворительное", теряя в цене.
Так что покупка слитков или монет — вопрос во многом психологический: людям нравится иметь на руках физический металл. По мнению "БКС Брокер", покупать и хранить золото в слитках имеет смысл в двух случаях: когда кажется, что экономика вот-вот рухнет, или если есть возможность долго ждать.
Что такое "обезличенный металлический счет"?
Это своего рода покупка "виртуального металла" — на руки вы его не получите. Просто на счете будет числиться его количество в граммах.
Счет можно открыть на любую сумму и привязать к любому драгоценному металлу. Не придется платить НДС. Можно покупать и продавать виртуальные граммы банку и получать прибыль на колебании цен. Но за этими колебаниями нужно внимательно следить и уметь в них разбираться.
Можно и обменять виртуальный металл на реальный — закрыть счет и получить слитки на руки. Но тогда снова придется заплатить НДС.
Кроме того, ОМС не попадает под систему страхования вкладов, и если у банка отзовут лицензию, эти деньги не вернут. Так что открывать ОМС стоит в максимально надежных организациях.
Можно же еще торговать на бирже?
Да, через брокера. В БКС назвали это единственным вариантом получать прибыль оперативно.
На бирже можно торговать как самими металлами, так и производными инструментами — фьючерсами (контракты с обязательством выкупить актив по текущей цене); опционами (аналогичные контракты, но не с обязательством, а с правом), свопами (когда сделка покупки и последующей продажи осуществляется на разных, но заранее оговоренных условиях) и т.д.
Но для начинающих инвесторов это, очевидно, не самые легкие инструменты.
Буду тогда покупать ювелирные украшения. Это же тоже инвестиции в драгметаллы?
Покупать украшения можно, но вот только это не совсем инвестиции. Ювелирку продают с большой накруткой — ее цена почти не привязана к стоимости самого металла и часто в 2–3 раза превышает ее. Быстро продать драгоценности можно только как лом.
А заработать получится, только если у них есть историческая или художественная ценность. Но это уже вопрос коллекционного рынка, а не инвестиционного.
Если инвестиции в золото показались слишком сложными, почитайте, как еще могут копить и вкладывать деньги те, кто никогда этого не делал. Все еще не уверены? Можно спросить совет у инвестиционного консультанта — мы разбирались в их работе.
Арина Раксина