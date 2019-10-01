Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Три новые станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга планируется открыть для пассажиров до 4 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.

"Станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" планируется открыть либо в четверг, либо в пятницу (3 или 4 октября)", - сказала собеседница агентства.

Во вторник заказчик строительства станций - государственное казенное учреждение "Дирекция транспортного строительства" (ГКУ ДТС, подведомственно городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры) получило разрешение Ростехнадзора на ввод объектов в эксплуатацию.

Ведомство 30 сентября признало станции готовыми к работе. Как ранее сообщил агентству руководитель Северо-Западного управления ведомства Константин Давыдов, все выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года, устранены.