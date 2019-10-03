Глава "Лукойла" заявил, что сделка ОПЕК+ изменила психологию российских нефтяников

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сделка ОПЕК+ изменила психологию российских нефтяников, которые ранее руководствовались только принципами повышения объемов добычи. Об этом сообщил глава "Лукойла" Вагит Алекперов, выступая на Российской энергетической неделе.

"Я впервые за 50 лет работы в нефтяной промышленности дал команду остановить скважину. Для меня это было, конечно, переступить через себя. Всю жизнь все наши коллективы были настроены увеличить объемы производства, сокращать издержки: чем больше добывали, тем больше денег зарабатывали. Эта психология была все время в Советском Союзе, в современной России", - сказал он.

Алекперов отметил, что сделка ОПЕК+ стала решением сложной ситуации, когда цена нефти упала в несколько раз. Но координация действий между странами в вопросах добычи нефти позволила восстановить ситуацию на мировом рынке нефти и показала, что сделка ОПЕК+ "имеет право на существование".

"Надеюсь, что эта устойчивая система будет работать долгие годы - как на увеличение объемов производства, так и сокращения", - сказал Алекперов.

При этом он отметил, что несмотря на снижение объемов добычи нефти в России в рамках сделки ОПЕК+, в том числе и компанией "Лукойл", компания продолжает активную инвестиционную программу, что позволит в будущем наращивать добычу нефти на территории РФ.

"Да, у нас есть издержки, мы продолжаем активную инвестиционную программу, свою политику. Мы не сокращаем объемы бурения, не сокращаем объемы подготовки фронтов для наших дальнейших работ, - сказал он. - Мы уверены, что это в будущем даст возможность на территории Российской Федерации наращивать [добычу нефти]".