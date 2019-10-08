В Китае подтвердили дату нового раунда торговых переговоров с США

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем пройдет в Вашингтоне с 10 по 11 октября. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении Министерство коммерции КНР.

"По приглашению американской стороны член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер Госсовета КНР, главный представитель Китая на всеобъемлющем китайско-американском экономическом диалоге Лю Хэ во главе делегации посетит Вашингтон и с 10 по 11 октября проведет новый раунд торгово-экономических консультаций <...> с министром финансов Стивеном Мнучином, представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером", - говорится в сообщении.

В состав китайской делегации также войдут министр коммерции КНР Чжун Шань, глава Народного банка Китая (выполняет функции центробанка) И Ган, заместитель главы Госкомитета по развитию и реформе, глава Государственного статистического управления КНР Нин Цзичжэ, а также представители других ведомств в ранге заместителей министров.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры. Последний, 12-й раунд прошел в Шанхае 30-31 июля.

Ранее Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне. Белый дом в понедельник уточнил, что переговоры начнутся 10 октября.

В сентябре рабочие группы двух стран предварительно обсудили проблемы торгового дисбаланса и защиты инвесторов. По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, Пекин положительно оценил шаги американской стороны, которая перенесла с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары. В свою очередь власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований торговой номенклатуры из Соединенных Штатов.