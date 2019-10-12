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El Pais: ЕС предупредил США об ущербе от введения пошлин

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что такой шаг "поставит под угрозу рабочие места по обе стороны Атлантики" в "деликатный момент"

МАДРИД, 12 октября. /ТАСС/. Евросоюз направил письмо США, в котором заявил о своем беспокойстве в связи с возможным введением Вашингтоном пошлин на товары и услуги стран ЕС. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

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По ее информации, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём предупредила об ущербе для компаний и мировой торговли, который может повлечь за собой повышение тарифов. По ее мнению, такой шаг лишь "поставит под угрозу рабочие места по обе стороны Атлантики" в "деликатный момент". В связи с эти еврокомиссар призвала США попытаться найти "справедливый выход" из данной ситуации.

Письмо было направлено представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру после того, как некоторые члены сообщества заявили о своей обеспокоенности и призвали отреагировать на возможное введение пошлин. В послании Мальмстрём выразила сожаление в связи с тем, что Вашингтон, "похоже, уже принял решение", и отметила, что это усложнит урегулирование данной проблемы путем переговоров. Еврокомиссар подчеркнула, что введение США пошлин "подтолкнет ЕС к введению контрмер".

Мальмстрём призвала США "как можно скорее начать переговоры, чтобы прийти к справедливому соглашению" для обеих сторон. Она напомнила, что Брюссель уже направил Вашингтону в июле "конкретные предложения" о "новом режиме субсидий в авиационном секторе". Еврокомиссар посетовала, что до сих пор не получен ответ на "эти конкретные предложения".

Арбитраж ВТО 2 октября разрешил американским властям ввести тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

8 октября аппарат Лайтхайзера опубликовал список товаров и услуг стран Евросоюза, на которые будут введены таможенные пошлины с 18 октября. Годовой объем взимаемых дополнительных пошлин из этого списка составит приблизительно $7,5 млрд. В перечень, в частности, попали британские, германские, испанские и французские летательные аппараты, на них пошлины поднимутся на 10%. При этом пошлины на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из большей части стран сообщества составят 25%.

Теги
СШАМальмстрём, Сесилия
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