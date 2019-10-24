КАЗАНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Добыча нефти в Татарстане за девять месяцев 2019 года выросла на 2,2% и составила 27,4 млн тонн, сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам совещания о деятельности малых нефтяных компаний республики.

"Рустам Минниханов отметил, что по итогам третьего квартала текущего года в республике сохранена положительная динамика нефтедобычи - рост составил 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в среднем по России рост составил 1,9%). За девять месяцев в Татарстане добыто 27 млн 461 тыс. тонн нефти, что на 580 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Из этих объемов 22 млн 107 тыс. тонн приходится на компанию "Татнефть", 5 млн 353 тыс. тонн - на малые нефтяные компании", - говорится в сообщении.

По словам президента, которого цитирует пресс-служба, за девять месяцев малые нефтяные компании Татарстана отгрузили продукцию на 122 млрд рублей. Он отметил, что благодаря работе нефтяной промышленности индекс промышленного производства в республике составил 101,3%. "Налоговые поступления от их деятельности во все уровни бюджетов составили 88 млрд рублей - 11% всего объема налоговых и неналоговых доходов, мобилизованных на территории республики", - приводятся в сообщении слова главы республики.

Добычу нефти в Татарстане ведут компания "Татнефть" и около 30 малых нефтяных компаний. Добыча нефти "Татнефти" в 2018 году выросла на 2,1% по отношению к 2017 году и составила 29,5 млн т. Малые нефтедобывающие компании Татарстана в 2018 году добыли 7,14 млн тонн нефти.