"Яндекс.Такси" создаст отдельную компанию для развития беспилотных технологий

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" планирует выделить в отдельное юридическое лицо - "Яндекс.СДК" - свое направление по развитию беспилотных технологий. Это решение принято на внеочередном общем собрании участников "Яндекс.Такси" 18 сентября, говорится в уведомлении из " Вестника государственной регистрации ".

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Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в инвестиционных кругах сообщал, что "Яндекс.Такси" также рассматривает возможность привлечения в новую компанию партнера, что позволит "Яндекс.Такси" повысить рентабельность накануне планируемого IPO. При этом возглавить "Яндекс.СДК" может нынешний руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.

"Беспилотные автомобили - стратегически важный актив для "Яндекса", передачу контроля мы не рассматриваем. Выделение - стандартный процесс, который позволит нам еще сильнее сфокусироваться на развитии бизнеса", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщало, что "Яндекс.Такси" (совместное предприятие "Яндекса" и Uber) обсуждает с банками Goldman Sachs и Morgan Stanley организацию первичного размещения акций (IPO) на двух площадках - в России и США. По информации агентства, "Яндекс.Такси" обсуждает широкий диапазон потенциальных оценок бизнеса - от $5 млрд до $8 млрд в зависимости от итогового состава бизнеса, который будет выведен на биржу, и спроса инвесторов.

Кроме того, утверждает агентство, компания "Яндекс.Такси" пока не приняла решение о том, включать ли в периметр IPO внутренние направления: сервис доставки еды "Яндекс.Еда" и разработку беспилотных автомобилей.

Как ранее сообщал ТАСС источник на рынке, "Яндекс.Такси" в последнее время активно нанимает топ-менеджеров в преддверии планируемого IPO. О том, что такое IPO может состояться в ближайшие пару лет, неоднократно говорил операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский.