Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэне закрылись в минусе после решения ФРС США по ставке

ШАНХАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Снижением основных индексов завершились торги на биржах материкового Китая на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить базовую процентную ставку. Соответствующая динамика наблюдается на сайтах фондовых рынков в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий общую ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к закрытию торгов снизился на 0,35%, до 2929,06 пункта. В негативной зоне оказалось большинство ключевых "голубых фишек". Сильнее всего снизились сводные индексы по акциям компаний, занятых в сфере недвижимости (1,17%), а также информационных технологий (1,08%).

Ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне, индекс "Шэньчжэнь компонент", опустился на 0,48%, до 9635,33 пункта.

Некоторое замедление деловой активности на фондовых рынках материкового Китая наблюдается после того, как ФРС, выполняющая функции центробанка, объявила 30 октября о снижении базовой процентной ставки на 25 б. п., до 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком. Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году.

Участники рынка также обратили внимание на опубликованные Государственным статистическим управлением КНР данные по индексу деловой активности (PMI) производственного сектора Китая за текущий месяц, который понизился на 0,5 процентных пункта (п. п.) и составил 49,3. Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение индекса выше этого порога свидетельствует о повышении отраслевой активности, а если находится ниже - о противоположной тенденции.