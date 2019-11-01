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Brexit

Лондон в ответ на слова Трампа выступил в защиту сделки по Brexit

В офисе Бориса Джонсона обратили внимание, что что после "развода" с ЕС Великобритания сможет заключать торговые соглашения по всему миру

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона выступила в защиту сделки с ЕС по Brexit, обратив внимание на то, что после "развода" с Евросоюзом Лондон сможет заключать торговые соглашения по всему миру. Слова источника на Даунинг-стрит стали ответом на сделанные накануне заявления президента США Дональда Трампа, который высказал опасения, что соглашение с ЕС может стать препятствием для углубления торговых отношений с королевством.

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"По условиям новой сделки Великобритания полностью покинет таможенный союз ЕС. Это означает, что мы сможем заключать наши собственные торговые сделки по всему миру, от которых выгоду получат все части Соединенного Королевства", - приводит слова источника телеканал Sky News.

В четверг в интервью британской радиостанции LBC Трамп заявил, что при некоторых аспектах сделки заключить соглашение о свободной торговле не представляется возможным, не пояснив, однако, о каких именно аспектах нынешнего варианта сделки с ЕС идет речь.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку.

Теги
СШАВеликобританияТуск, ДональдBrexitТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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