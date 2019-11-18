Сбербанк рассмотрит 19 ноября вопрос передачи "золотой акции" "Яндекса" в специальный фонд

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Члены правления Сбербанка 19 ноября рассмотрят предложение "Яндекса" по передаче "золотой акции" компании в специальный фонд, в целом банк относится к инициативе позитивно и с подманиванием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

"Яндекс" 18 ноября сообщил о решении совета директоров компании внести изменения в структуру управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда планируется передать "золотую акцию" "Яндекса", принадлежащую Сбербанку.

"Мы получили обращение "Яндекса" с просьбой в рамках предлагаемых ими преобразований передать ее обратно в "Яндекс". Эта просьба будет рассмотрена правлением Сбербанка завтра. В целом мы позитивно и с пониманием относимся к инициативам "Яндекса", - отмечается в сообщении банка.

Предполагается, что приоритетная акция, которая сейчас принадлежит Сбербанку, даст спецфонду право выдвигать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров Yandex NV из 12 человек.

Сбербанк стал держателем "золотой акции" "Яндекса" в 2009 году.