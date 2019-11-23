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XIX съезд "Единой России"

Минтранс и "Победа" не провели встречу по качеству осмотра ВПП аэропортов

Министр транспорта Евгений Дитрих отметил, что этот вопрос остается в повестке

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и генеральный директор лоукостера "Победа" Андрей Калмыков не провели в субботу запланированную встречу по проблеме повреждения шасси самолетов из-за некачественного осмотра и очистки взлетно-посадочных полос (ВПП) в российских аэропортах, тем не менее вопрос остается в повестке. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Сегодня видите, какое большое мероприятие у нас. Я так полагаю, что сегодняшний график пока не дал нам возможности повидаться (с Калмыковым - прим. ТАСС)", - сказал Дитрих в кулуарах XIX Съезда партии "Единая Россия", добавив, что "встречу обязательно" планируется провести.

О планах провести соответствующую встречу в субботу Дитрих сообщил журналистам в пятницу.

Как ранее сообщало издание РБК, Калмыков в своем письме Дитриху раскритиковал качество осмотра и очистку ВПП сотрудниками Внуково, Пулково и других российских аэропортов и заявил, что в этом причина многочисленных повреждений шасси самолетов при посадке, которые могут привести к авариям.

В частности, Калмыков назвал неэффективными текущие подходы к осмотру и очистке ВПП от посторонних предметов. По его словам, за 2018 год шины колес самолетов "Победы" были повреждены 50 раз, а с января по октябрь 2019 года - 104 раза. Шасси получали повреждения при посадке самолетов во Внуково и Пулково, а также в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

В свою очередь в пресс-службе Внуково отмечали, что после совместного инспекции не выявили повреждения шасси из-за неисправности ВПП. Также в аэропорту обращали внимание на то, что неисправности в пневматиках колес самолетов обнаруживаются как правило во Внуково, который является базовым аэропортом авиакомпании и где самолеты лоукостера проходят техобслуживание.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичXIX съезд "Единой России"
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