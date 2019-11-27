Группа "Дело" заинтересована оставить РЖД в совете директоров "Трансконтейнера"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" заинтересована в том, чтобы оставить в составе совета директоров "Трансконтейнера" представителей "Российских железных дорог", сообщил журналистам президент группы Сергей Шишкарев.

"Мы в этом заинтересованы", - сказал он, отвечая на вопрос, оставит ли группа как новый акционер представителей РЖД в совете директоров "Трансконтейнера". "Мы заинтересованы в максимально устойчивой работе структуры, преемственности поколений. Мы заинтересованы в том, чтобы лучшие менеджеры, которые работают сегодня в компании, тоже продолжали работать", - сказал он.

Также, по его словам, группа "Дело" рассмотрит вариант объединения "Трансконтейнера" и Global Ports и делистинг акций "Трансконтейнера".

"Такие варианты возможны... Возможно и то, и другое - все то, что будет направлено на увеличение управляемости компании, на увеличение ее капитализации", - сказал Шишкарев, отвечая на вопрос о возможности делистинга акций "Трансконтейнера" и объединения оператора с компанией Global Ports.

Аукцион по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" состоялся 27 ноября 2019 года. Стартовая цена составила 36,2 млрд рублей, цена продажи - 60,3 млрд рублей. Победителем аукциона стала группа компаний "Дело".

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В структуру группы входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный оператор контейнерных грузов "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежат ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.