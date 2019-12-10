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Совфед рассмотрит законы об электронных трудовых книжках и о штрафах для СМИ-иноагентов

Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении первым заместителем председателя Верховного суда РФ Петра Серкова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на предпоследнем в 2020 году пленарном заседании в среду рассмотрит законы о трудовых книжках в электронном виде, введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах, а также о расширении до 23 числа регионов, где применяется налог для самозанятых.

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Также сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении первым заместителем председателя Верховного суда РФ Петра Серкова и пригласят выступить на заключительном в 2020 году пленарном заседании главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Штрафы для СМИ-иноагентов

Сенаторы на заседании 11 декабря решат, одобрять ли введение штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей 19.34.1 "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента". Согласно закону, первое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей (или арест на срок до 15 суток), для должностных лиц - штраф в размере 200 тыс. рублей, для юридических лиц - 5 млн рублей. Под грубым нарушением предлагается понимать неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

Иностранные структуры без образования юридического лица, признанные СМИ-иноагентами, будут нести административную ответственность как юридические лица. Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Налог для самозанятых

Также сенаторы в среду рассмотрят закон о введении налога для самозанятых в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, начиная с 1 января 2020 года.

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"Закон расширяет территорию проведения эксперимента по установлению специального налогового режима (налог на профессиональный доход) и включает с 1 января 2020 года в нее дополнительно 19 субъектов Российской Федерации, в том числе субъекты РФ, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также субъекты Российской Федерации, в состав которых входят города с населением свыше 1 млн человек", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

В настоящее время налог на самозанятых действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Как отмечают авторы документа, мониторинг, проведенный Федеральной налоговой службой, показал, что особенности этого налогового режима - упрощенный порядок регистрации, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами и комфортные размеры налоговых ставок - оказались востребованы налогоплательщиками, ранее не уплачивавшими налоги.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим смогут применять налогоплательщики, зарегистрированные на территории города федерального значения Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Республики Башкортостан.

Электронные трудовые книжки

Члены Совета Федерации рассмотрят закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.

Документ дает работодателям возможность в электронном виде собирать информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, в том числе о занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора. Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР).

Работники будут вправе запрашивать у своего работодателя данные о своей трудовой деятельности как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Эти сведения также можно будет получать в МФЦ - в виде бумажного документа, а в ПФР - на бумажном носителе или в форме электронного документа, с использованием портала "Госуслуги" - в электронной форме.

Во втором чтении парламентарии приняли ряд существенных поправок. Теперь, если сведения о трудовой деятельности работника указаны неверно, то работодатель по письменному заявлению сотрудника обязан исправить или дополнить эту информацию, направив ее затем в ПФР. Кроме того, парламентарии уточнили порядок уведомления работников. Работодатели должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

Закон вступит в силу с 1 января. В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных документов путем подачи работодателю соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

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