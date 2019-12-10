Совфед рассмотрит законы об электронных трудовых книжках и о штрафах для СМИ-иноагентов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на предпоследнем в 2020 году пленарном заседании в среду рассмотрит законы о трудовых книжках в электронном виде, введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах, а также о расширении до 23 числа регионов, где применяется налог для самозанятых.

Также сенаторы рассмотрят вопрос о переназначении первым заместителем председателя Верховного суда РФ Петра Серкова и пригласят выступить на заключительном в 2020 году пленарном заседании главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Штрафы для СМИ-иноагентов

Сенаторы на заседании 11 декабря решат, одобрять ли введение штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется новой статьей 19.34.1 "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента". Согласно закону, первое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Предусмотрена и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в размере 100 тыс. рублей (или арест на срок до 15 суток), для должностных лиц - штраф в размере 200 тыс. рублей, для юридических лиц - 5 млн рублей. Под грубым нарушением предлагается понимать неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

Иностранные структуры без образования юридического лица, признанные СМИ-иноагентами, будут нести административную ответственность как юридические лица. Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Налог для самозанятых

Также сенаторы в среду рассмотрят закон о введении налога для самозанятых в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, начиная с 1 января 2020 года.