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АЕБ выступает против санкций США в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"

При этом в Ассоциации европейского бизнеса считают маловероятным, что введенные ограничения смогут препятствовать завершению строительства обоих газопроводов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Ассоциация европейского бизнеса (AEБ) выражает глубокую озабоченность в связи с намерением Соединенных Штатов Америки ввести санкции в отношении компаний, участвующих в прокладке газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Об этом говорится в сообщении ассоциации.

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Ранее в декабре стало известно, что демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет, который предполагает введение санкций в отношении "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

АЕБ считает маловероятным, что введенные США ограничения смогут препятствовать завершению строительства обоих газопроводов, однако они способны крайне негативно отразиться на европейских партнерах в 2020 году. В сообщении отмечается, что Европейский Союз должен сам определять свою энергетическую политику и торговые отношения, поэтому никакая третья сторона не должна оказывать на него влияние, тем более посредством санкций.

"Для европейцев принципиально важно не допустить ситуации, когда их внешнеэкономические отношения будут регулироваться кем-то извне. Откровенно угрожающие санкции используются в качестве инструмента конкуренции на мировом газовом рынке и могут нанести значительный ущерб европейской конкурентоспособности", - прокомментировал гендиректор АЕБ Франк Шауфф.

Члены Ассоциации европейского бизнеса выступают за выстраивание конструктивного диалога, языком которого не могут выступать какие-либо санкции в отношении бизнеса, и призывают к отказу от использования ограничительных мер, нарушающих принципы здоровой конкуренции в международной торговле.

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