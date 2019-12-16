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"Известия": "Почта России" и Шереметьево могут войти в план приватизации на 2020-2022 годы

По данным издания, в список также могут попасть ДОМ.РФ, "Росгеология" и "Зарубежнефть"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Компании ДОМ.РФ, "Почта России", "Росгеология", "Зарубежнефть", а также аэропорт Шереметьево могут войти в новый план приватизации на 2020-2022 годы, представленный на совещании у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова 10 декабря. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на список предприятий, подготовленный отраслевыми ведомствами.

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Как пояснил изданию источник, знакомый с ситуацией, на совещании речь шла не только об отчуждении тех или иных компаний, но и и их дочерних предприятий или имущества. По данным газеты, в список также вошли Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Россельхозбанк, Новороссийский морской торговый порт (НМТП), РЖД, "Росагролизинг", Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), "Продинторг", "Россети", "Русгидро", ФСК ЕЭС , Объединенная зерновая компания (ОЗК), "Российские ипподромы", а также "Аэрофлот".

Официальный представитель Антона Силуанова Наталия Фоменко пояснила "Известиям", что по итогам совещания в план реализации госимущества были внесены определенные изменения. По ее словам, были определены дополнительные активы, которые могут включить в окончательные списки продажи. Фоменко также уточнила, что одним из вариантов использования средств, полученных от приватизации, может стать расширение инвестиционных программ по ряду компаний.

В "Росгеологии" и "Почте России" газете заявили, что не знают о планах приватизации, в связи с чем не считают возможным их комментировать. В остальных компаниях на запрос "Известий" не ответили.

В Минфине обсуждение приватизации с профильными ведомствами подтвердили, однако предложили обратиться за комментариями в Минэкономразвития. В Минтрансе и Минэнерго на вопрос о продаже подведомственных им компаний также предложили спросить Минэкономразвития. В МЭР, а также в Росимуществе, Минприроды, Минкомсвязи, ВЭБе, пресс-службе аппарата правительства на запросы газеты оперативно не отреагировали.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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