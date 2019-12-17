Saudi Aramco приобрела долю в НПЗ в Южной Корее

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая в мире по добыче и экспорту нефти Saudi Aramco приобрела у южнокорейской Hyundai Heavy Industries Holdings долю в 17% в нефтеперерабатывающей Hyundai Oilbank за $1,2 млрд. Об этом говорится в сообщении саудовской компании.