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Saudi Aramco приобрела долю в НПЗ в Южной Корее

Благодаря сделке в $1,2 млрд саудовская компания намеревается расширить свое присутствие на ключевых рынках отрасли

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая в мире по добыче и экспорту нефти Saudi Aramco приобрела у южнокорейской Hyundai Heavy Industries Holdings долю в 17% в нефтеперерабатывающей Hyundai Oilbank за $1,2 млрд. Об этом говорится в сообщении саудовской компании.

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Сделка позволит Саудовской Аравии расширить присутствие на ключевых рынках в прибыльных интегрированных нефтеперерабатывающих, химических и сбытовых компаниях, отмечается в сообщении.

Мощность завода составляет 650 тыс. баррелей в сутки, в его состав входят также нефтехимические установки и сеть газовых АЗС.

Теги
Саудовская АравияРеспублика Корея
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