Главред Global Times считает, что второй этап сделки между Китаем и США будет трудным

ПЕКИН, 21 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Процесс достижения торгового соглашения между Китаем и США на втором этапе будет более сложным, поскольку КНР намерена решительно требовать от американской стороны отмены дополнительных пошлин, вплоть до их обнуления. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС в субботу главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

"Думаю, предстоит очень жесткий торг, - объяснил он. - После заключения первой стадии соглашения КНР и соединенные Штаты сразу же перейдут ко второму этапу, который обещает быть трудным, поскольку обе стороны предъявят больше требований [чем на первой стадии]. Мы ожидаем от американцев еще более решительного понижения, вплоть до нулевых тарифов. Если мы достигнем "нуля", можно считать, что торговая война в целом завершена".

По словам главного редактора, Китай обязательно потребует от США масштабного понижения пошлин, однако еще не известно, насколько Вашингтон готов уступить. "Ведь [президент Соединенных Штатов Дональд] Трамп намерен использовать тарифы как максимально весомый козырь", - подчеркнул Ху Сицзинь.

Как он отметил, возможность достижения торговой сделки второго этапа "составляет 51%". "Что касается сроков, сложно сказать, когда это произойдет. Вполне возможно, в период предвыборной кампании Трампа [в 2020 году]", - добавил главред.

По его мнению, в процессе второго этапа торговых переговоров США придется больше идти на уступки. "Удастся ли этого добиться, сейчас сложно сказать. Однако Вашингтону предстоит еще больше понизить пошлины", - считает Ху Сицзинь. "В свою очередь Китай предпримет больше усилий в области защиты прав интеллектуальной собственности - это требование американской стороны", - отметил он.

Торговое соглашение первого этапа

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер подтвердил, что Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от повышения пошлин на китайские товары. Он уточнил, что соглашение будет подписано в начале января, скорее всего торгпредами обеих стран, а не главами государств. По словам чиновника, в ближайшие два года это позволит увеличить экспорт из Соединенных Штатов в КНР на $200 млрд.

Торговая сделка между Китаем и США, о достижении которой было объявлено 13 декабря, носит бессрочный характер. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские тарифы на продукцию из Китая вступят в силу через 30 суток с момента подписания.