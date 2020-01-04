Источник: Россия готова возобновить поставки нефти Белоруссии на рыночных условиях

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские компании готовы возобновить поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии, но только в случае их согласия работать на рыночных условиях 2019 года. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в отрасли.

"Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти. В случае согласия белорусских НПЗ продолжать взаимоотношения на рыночных условиях 2019 года [российские] компании готовы оперативно начать поставку нефти", - сказал он.

По его словам, причина отсутствия контрактов на поставку нефти заключается в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за это топливо. "Последние несколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях, сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, то есть экспортная альтернатива плюс небольшая премия", - добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что поставки нефти из России в Белоруссию на условиях 2019 года значительно выгодней альтернативных маршрутов из других стран. С учетом запланированного объема поставок на 2020 год в 24 млн тонн республика может сэкономить $1,6 млрд в год.

"В случае поставки нефти в Белоруссию из других стран нефть будет стоить на $70-$80 долларов дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии. Это означает, что поставки нефти из России на рыночных условиях 2019 года дешевле для Белоруссии, как минимум, на $1,6 млрд в год в пересчете на 24 млн тонн годового объема, чем покупка нефти с мирового рынка", - сказал он.

Источник добавил, что белорусская сторона сама отказалась от поставок нефти из России на НПЗ, не согласившись на условия компаний РФ.

О ситуации с Белоруссией

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря провели два телефонных разговора, во время которых обсуждали поставки российской нефти в Белоруссию, а также вопросы поставок и транзита газа. Эти вопросы белорусский лидер обсудил также 31 декабря с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В этот же день Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтики по железной дороге и по нефтепроводу "Дружба". Однако соглашения так и не были заключены.

Ранее в пятницу в концерне "Белнефтехим" заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня.