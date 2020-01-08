Главный индекс Лондонской фондовой биржи снижается на новостях об ударе по базам США

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 отреагировал снижением на новости об атаке Ирана на военные базы США в Ираке. После открытия в среду FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 0,51% до 7535 пунктов. На 0,90% до 21635 пунктов демонстрирует снижение и индекс FTSE-250.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла почти на 1%, достигнув 69 долларов за баррель.
В то же время, по свидетельству экспертов, отсутствие сообщений о жертвах в результате массированного удара добавляет оптимизма игрокам рынка, они указывают на то, что в ином случае падение индексов было бы еще более заметным.
"Мы знали, что какое-то возмездие (со стороны Ирана - прим. ТАСС) произойдет, так что это не стало столь шокирующим. О жертвах до сих пор не объявлено, и прямо сейчас я сказал бы, что наплыва предложений на продажу на рынках не будет", - приводит газета Financial Times слова главного стратега по инвестициям компании Leuthold Group Джима Паулсена.
Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.
В ночь на среду Иран в ответ на убийство Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, - Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.