Минсельхоз не ожидает дефицита чеснока из-за коронавируса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов в России, в частности, чеснока из-за нового коронавируса в Китае. Об этом журналистам сообщил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.

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"У нас приличный запас продуктов, наши аграрии справятся с чесноком точно", - сказал он.

Ранее отраслевой центр Россельхозбанка заявил о том, что в России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса, поскольку часть этой культуры импортируется из Китая. Как сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющей крупнейшие торговые сети, Россия сможет заместить чеснок из Китая собственной продукцией, а также импортом из таких стран, как Египет и Узбекистан. По данным Росстата, в 2018 году в России произвели порядка 212 тыс. тонн чеснока, импорт составил около 51 тыс. тонн. В 2019 году, согласно сведениям Плодоовощного союза, при росте валового сбора чеснока в товарном секторе на 10% объем ввоза достиг 53 тыс. тонн.