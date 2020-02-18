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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Audi возобновил работу своего завода в Китае

При этом автопроизводитель сообщил, что связанный со вспышкой коронавируса кризис "еще не преодолен"

ТАСС, 18 февраля. Немецкий автопроизводитель Audi вновь запустил производство своих автомобилей в Китае на заводе в городе Чанчунь после временной приостановки работы из-за вспышки коронавируса. Об этом во вторник сообщил еженедельник Automobilwoche.

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"17 февраля мы возобновили работу и теперь ежедневно следим за развитием ситуации", - приводит издание слова главы отделения маркетинга Хильдегард Вортманн, которая добавила, что кризис, связанный со вспышкой коронавируса, "еще не преодолен".

В понедельник главврач специализированной больницы "Лэйшэньшань" в городе Ухане Ван Синхуань заявил, что вспышка нового коронавируса в Китае уже достигла пика, а число выявляемых случаев заражения постепенно идет на спад. Согласно данным китайских властей, число выздоровевших быстро растет: если 14 февраля китайские власти сообщали о 6,7 тыс. человек, победивших болезнь, то на утро 18 февраля эта цифра составила 12,5 тыс. человек. На этом фоне японские автоконцерны решили в понедельник возобновить работу своих заводов в Китае. Так, Toyota перезапустила предприятия в городах Чанчунь и Гуанчжоу, а Mazda - завод в Нанкине

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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