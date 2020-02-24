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Судно, которое может достроить "Северный поток - 2", направляется на Шри-Ланку

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" с 2016 года находится в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может принять участие в завершение укладки газопровода "Северный поток - 2", направляется на Шри-Ланку. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder. В порт Коломбо оно должно прибыть 24 февраля.

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В феврале судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и отправилось в сторону порта Сингапура, куда оно должно было прийти 22 февраля.

Судно с 2016 года находится в эксплуатационном управлении ООО "Газпром флот".

В конце декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в январе сообщил, что "Северный поток - 2" будет достроен своими силами, поскольку нет технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы помощь извне. Министр энергетики РФ Александр Новак при этом в конце прошлого года заявил, что газопровод может быть достроен судном "Академик Черский". Однако необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике. По прогнозам министерства, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года.

На сегодняшний день было уложено более 2 тыс. 300 км газопровода "Северный поток - 2" (из приблизительно 2 тыс. 460 км), что составляет 93%.

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Шри-ЛанкаРоссия
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