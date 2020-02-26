АТОР: отмена туров в Италию с полным возвратом стоимости пока невозможна

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Рекомендация Роспотребнадзора не посещать Италию, Иран и Южную Корею из-за нового коронавируса пока не дает оснований для отмены туров без штрафных санкций. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Нет", - сказала она, отвечая на вопрос, является ли озвученная в среду рекомендация Роспотребнадзора основанием для аннулирования тура без штрафов.

Сейчас аннулировать туры можно лишь за вычетом фактически понесенных туроператором расходов. Согласно статье 14 закона "Об основах туристской деятельности", после рекомендаций Роспотребнадзора продолжают действовать условия аннуляции туров, предусмотренные договором туриста с туроператором, для аннуляции с возвратом полной суммы средств за тур необходимы рекомендации Ростуризма, отмечается на сайте АТОР. Ростуризм пока не озвучивал рекомендацию не посещать Италию, Иран и Южную Корею.