"Норникель" инвестирует в развитие Мурманской области 2,3 млрд рублей в ближайшие три года

МОНЧЕГОРСК, 29 февраля, /ТАСС/. Компания "Норникель" вложит до 2023 года 2,3 млрд рублей в развитие Мурманской области, еще 350 млн в реализацию совместных проектов социально-экономического партнерства выделят из бюджета региона. Соответствующий документ подписали в субботу в Мончегорске губернатор Мурманской области Андрей Чибис и статс-секретарь - вице-президент компании "Норникель" Дмитрий Пристансков, сообщает корреспондент ТАСС.

"Это соглашение касается социально-экономического партнерства, общая сумма на ближайшие три года - это 2 млрд 650 млн рублей, из них 350 млн - это те деньги, которые вкладывает дополнительно область, остальные - наш партнер "Норникель", - сказал Чибис. В подписанном документе, по его словам, фигурируют конкретные проекты и объекты, в частности крупные инвестиции предусмотрены в развитие здравоохранения города Мончегорска.

Программа поддержки в рамках подписанного соглашения коснется не только тех городов, где размещены промышленные площадки компании "Норникель", но и всей Мурманской области, отметил Пристансков.

"Мы выбрали основные социально-экономические направления: здравоохранение, спорт, образование и культуру. В частности, мы более полумиллиарда рублей вложим в строительство нового отделения Мончегорской ЦРБ, закупим новый современный аппарат МРТ, для Мурманского арктического государственного университета закупим учебно-лабораторное оборудование. Мы договорились также о строительстве в Мурманске духовно-спортивного центра, поддержим программы волонтерства, социального предпринимательства, научно-технического творчества молодежи и детского спорта", - сказал Пристансков.

Базовое соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона, было подписано губернатором Мурманской области и президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным в октябре 2019 года, оно касалось повышения инвестиционной и туристической привлекательности региона. Сегодняшний документ уточняет и конкретизирует объемы и объекты инвестирования.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.