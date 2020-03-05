Силуанов оценил влияние нового коронавируса на экономику России

"Как скажется эта эпидемия на мировой экономике? Конечно, отрицательно, потому что закрываются производства, закрываются магазины, рестораны, потребление снижается, снижается и торговля, от этого все страдают. Мы, конечно, всячески здесь (в России - прим. ТАСС) стараемся принять меры, чтобы к нам эта зараза не попала и чтобы мы у себя в меньшей степени это почувствовали. Но мы все равно уже чувствуем в связи с тем, что снижаются объемы импорта из Китая. Я уже говорил, приводил цифру - где-то один миллиард рублей в день мы теряем из-за того, что объем импорта просто сократился, а это импортные пошлины, это пополнение бюджета", - сказал Силуанов на лекции для студентов Финансового университета.

"Меньше стали летать наши авиаперевозчики, меньше стали перевозить людей и на железнодорожном транспорте, и в авиасообщении. Это все и потери самих компаний, это все и снижение объема турпотока в Россию, снижение объема потребления иностранными гражданами - то есть это все завязано, мы находимся внутри глобальной экономики и, конечно, на нас сказывается и вся эта ситуация с так называемым коронавирусом", - добавил он.