Силуанов оценил влияние нового коронавируса на экономику России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Последствия распространения коронавируса в мире сказываются на российской экономике, так как она является частью глобальной, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Как скажется эта эпидемия на мировой экономике? Конечно, отрицательно, потому что закрываются производства, закрываются магазины, рестораны, потребление снижается, снижается и торговля, от этого все страдают. Мы, конечно, всячески здесь (в России - прим. ТАСС) стараемся принять меры, чтобы к нам эта зараза не попала и чтобы мы у себя в меньшей степени это почувствовали. Но мы все равно уже чувствуем в связи с тем, что снижаются объемы импорта из Китая. Я уже говорил, приводил цифру - где-то один миллиард рублей в день мы теряем из-за того, что объем импорта просто сократился, а это импортные пошлины, это пополнение бюджета", - сказал Силуанов на лекции для студентов Финансового университета.
"Меньше стали летать наши авиаперевозчики, меньше стали перевозить людей и на железнодорожном транспорте, и в авиасообщении. Это все и потери самих компаний, это все и снижение объема турпотока в Россию, снижение объема потребления иностранными гражданами - то есть это все завязано, мы находимся внутри глобальной экономики и, конечно, на нас сказывается и вся эта ситуация с так называемым коронавирусом", - добавил он.