"Автонет" отозвал комментарий о росте цен на авто в России из-за падения нефти

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. НТИ "Автонет" отозвал свой экспертный комментарий о росте цен на автомобили в РФ на 10% из-за падения стоимости нефти и коронавируса. Об этом ТАСС заявил официальный представитель организации Ярослав Федосеев.

Тогда в "Автонете" также отмечали, что предпосылки к росту цен на автомобили наблюдались и ранее, однако новые факторы могут усугубить ситуацию.

"Информация о повышении цен на транспортные средства не соответствует действительности. Эти данные могут быть скорректированы. Необходимо дождаться более проработанных экспертных комментариев", - пояснил он.

НТИ "Автонет"

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из одиннадцати направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа. Организация является ведущим участником проекта по созданию телематической платформы "Автодата".