СМИ: Токио не видит необходимости менять политику в борьбе с коронавирусом

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Японии пока не считает необходимым менять свою политику в борьбе с распространением в стране нового коронавируса, несмотря на объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии COVID-19.

"Ситуация с заражениями в Японии не изменилась, - цитирует в четверг информационное агентство Kyodo источник в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния. - Мы будем действовать в соответствии с ранее выработанной политикой".

Главное внимание при этом уделяется тому, чтобы не допускать новых очагов коллективного заражения, своевременно изолировать носителей нового коронавируса, а также работать над увеличением резервных мест в больницах и количества необходимого оборудования, включая аппараты искусственного дыхания.

В понедельник совет экспертов при правительстве Японии констатировал, что пока в стране удалось предотвратить взрывное распространение коронавируса. На следующей неделе предполагается объявить, будут ли в Японии продолжены экстренные меры, включая приостановку работы школ и временное прекращение массовых мероприятий.

В среду в стране были выявлены более 20 новых случаев заражения, их общее число превысило 1,3 тыс. Двадцать человек умерли. Сорок заболевших находятся в тяжелом состоянии и помещены в блоки интенсивной терапии.

Больше всего заразившихся по-прежнему в самой северной префектуре Хоккайдо (118). Там продолжает действовать локальный режим ЧС. Много заразившихся в густонаселенных префектурах Айти (102), Осака (73), Токио (73). По данным Минздрава, более 400 человек на данный момент выздоровели и выписаны из больниц.

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом, стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь присутствует в настоящее время в 114 странах, заболело более 118 тыс. человек.