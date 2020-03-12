{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Токио не видит необходимости менять политику в борьбе с коронавирусом

По данным агентства Kyodo, главное внимание уделяется тому, чтобы не допускать новых очагов коллективного заражения, своевременно изолировать носителей нового коронавируса, а также работать над увеличением резервных мест в больницах

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Японии пока не считает необходимым менять свою политику в борьбе с распространением в стране нового коронавируса, несмотря на объявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начале пандемии COVID-19.

На эту тему
Что такое пандемия согласно Всемирной организации здравоохранения

"Ситуация с заражениями в Японии не изменилась, - цитирует в четверг информационное агентство Kyodo источник в министерстве здравоохранения, труда и благосостояния. - Мы будем действовать в соответствии с ранее выработанной политикой".

Главное внимание при этом уделяется тому, чтобы не допускать новых очагов коллективного заражения, своевременно изолировать носителей нового коронавируса, а также работать над увеличением резервных мест в больницах и количества необходимого оборудования, включая аппараты искусственного дыхания.

В понедельник совет экспертов при правительстве Японии констатировал, что пока в стране удалось предотвратить взрывное распространение коронавируса. На следующей неделе предполагается объявить, будут ли в Японии продолжены экстренные меры, включая приостановку работы школ и временное прекращение массовых мероприятий.

В среду в стране были выявлены более 20 новых случаев заражения, их общее число превысило 1,3 тыс. Двадцать человек умерли. Сорок заболевших находятся в тяжелом состоянии и помещены в блоки интенсивной терапии.

Больше всего заразившихся по-прежнему в самой северной префектуре Хоккайдо (118). Там продолжает действовать локальный режим ЧС. Много заразившихся в густонаселенных префектурах Айти (102), Осака (73), Токио (73). По данным Минздрава, более 400 человек на данный момент выздоровели и выписаны из больниц.

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом, стала пандемией. Ранее ВОЗ расценивала ситуацию как эпидемию с многочисленными очагами. ВОЗ уведомила, что болезнь присутствует в настоящее время в 114 странах, заболело более 118 тыс. человек.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
США приостанавливают на месяц прием пассажиров из Европы
Запрет на въезд в страну вступает в силу 13 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС