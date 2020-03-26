Hyundai приостановит производство машин на заводе в Петербурге во время выходной недели

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Компания Hyundai приостановит производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге с 30 марта по 3 апреля в связи с указом президента РФ об объявлении в стране нерабочей недели, говорится в сообщении компании.

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"Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее по этой же причине о приостановке производства на неделю объявил завод Nissan в Петербурге.

Российский завод компании Hyundai Motor является вторым крупнейшим автомобильным заводом в России, имея производственную мощность около 200 тыс. автомобилей в год. На заводе выпускаются Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и компактный кроссовер Hyundai Creta. Предприятие расположено в городе Сестрорецк под Санкт-Петербургом.